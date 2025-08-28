Mưa lớn kéo dài, TPHCM tăng mạnh người đi khám da: Bệnh nào nhiều nhất?

Tăng mạnh người đi khám da sau những ngày mưa kéo dài

Thông tin với phóng viên Dân trí ngày 28/8, BS.CK2 Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, cho biết khoảng một tháng qua, thời tiết TPHCM vừa có sự oi bức của mùa hè, vừa xen lẫn nhiều đợt mưa lớn kéo dài.

Hệ quả là bệnh viện chuyên khoa da liễu tuyến cuối ở phía Nam ghi nhận số lượng người dân đến khám vì các bệnh ngoài da tăng rõ rệt (20-30%) so với những tháng trước.

Theo đó, các bác sĩ thường xuyên gặp các trường hợp viêm da tiếp xúc dị ứng sau khi dầm mưa. Thứ hai là nhóm các bệnh lý viêm da nhiễm trùng, vốn có điều kiện thuận lợi trong môi trường nóng ẩm.

Thứ ba là nhóm các bệnh da mạn tính, do yếu tố tâm lý và cảm xúc, mà viêm da cơ địa và mề đay là hai tình trạng thường gặp.

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em khám bệnh cho người dân (Ảnh: LA).

Bác sĩ Lợi Em chia sẻ, nước mưa ở đô thị thường chứa nhiều bụi mịn, hóa chất, kim loại nặng. Cùng với các chất ô nhiễm khác có thể gây kích ứng da, nổi mẩn đỏ, ngứa rát hoặc thậm chí là mụn nước.

Bên cạnh đó, vào mùa hè, mọi người cũng thường đi du lịch, tắm hồ bơi hoặc tắm biển nhiều. Lúc này da dễ tiếp xúc với cát, nguồn nước có chứa clo hay hóa chất ô nhiễm, vi khuẩn, cùng với việc sử dụng kem chống nắng… Tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc.

Ngoài ra, số ca bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng cũng gia tăng đáng kể, đặc biệt là do kiến ba khoang.

Bởi vì vào mùa mưa, côn trùng sinh sôi nhiều và kiến ba khoang dễ bị ánh đèn thu hút bay vào nhà. Khi người bệnh vô tình chà xát, quệt, đập… làm chất dịch chứa độc tố pederin có trong bụng kiến ba khoang dính lên da, vùng tiếp xúc sẽ nhanh chóng bị bỏng rát, đỏ ửng, nổi rộp nước, mụn mủ hoặc trợt lở.

“Da vùng nếp kẽ (bẹn, kẽ chân…) cùng với quần áo, giày dép thường xuyên bị ẩm ướt, hầm bí khi đi mưa tạo môi trường lý tưởng để nấm, vi khuẩn và ký sinh trùng phát triển. Vì vậy, các bệnh như nhiễm nấm da, lang ben, ghẻ… cũng xuất hiện nhiều hơn.

Ngoài ra, viêm nang lông cũng khá phổ biến, nhất là ở vùng nách và kẽ mông - nơi lỗ chân lông dễ bị bít tắc bởi mồ hôi và ma sát - gây nên các nốt viêm đỏ, mụn mủ. Các nhiễm trùng nặng hơn như nhọt, áp-xe và viêm mô bào cũng thường gặp.

Với những bệnh nhân có làn da vốn đã mẫn cảm với thời tiết lại càng dễ bùng phát bệnh khi căng thẳng, mất ngủ hoặc sinh hoạt thiếu điều độ”, bác sĩ phân tích.

Bảo vệ da thế nào trong thời điểm này?

Bác sĩ Lợi Em cho biết thêm, ở trẻ em, thói quen thức khuya, chơi game hoặc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều trong kỳ nghỉ hè khiến trẻ thiếu ngủ, rối loạn nhịp sinh học và căng thẳng tâm lý. Từ đó làm rối loạn hệ thần kinh – miễn dịch của da và làm một số bệnh lý về da trở nên nặng hơn.

Tương tự, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8, một bệnh viện đa khoa khác ở TPHCM cũng ghi nhận 300-500 trẻ đến khám các bệnh ngoài da, tăng khoảng 30% so với thời điểm trước.

Một trường hợp trẻ bị chốc (Ảnh: BV).

Nguyên nhân chủ yếu do trẻ được nghỉ học, hoạt động ngoài trời nhiều hơn, thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên và nhiều khu vực có côn trùng, ký sinh trùng, nguồn nước môi trường không đảm bảo vệ sinh.

Có trường hợp trẻ phát hiện mắc bệnh chốc, tình trạng nhiễm trùng da do vi khuẩn tụ cầu hoặc liên cầu gây ra. Do bé ngứa và gãi nhiều nên các bóng nước trên da bị vỡ, khi vào viện đã lây lan nặng.

Trong tình huống này, nếu không được điều trị đúng cách, bé có nguy cơ lây bệnh cho người thân qua hành động như chơi đùa, chăm sóc, hoặc dùng chung khăn tắm, áo quần.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa và hạn chế các bệnh da liễu trong thời tiết nóng ẩm mưa nhiều, người dân cần chú ý giữ làn da luôn sạch sẽ và khô thoáng, tắm rửa ngay sau khi dính mưa và thay quần áo, giày dép ẩm.

Khi đi bơi hoặc du lịch biển, cần tắm lại bằng nước sạch sau khi tiếp xúc với nước hồ, nước biển hay cát để giảm nguy cơ kích ứng và viêm da.

Mọi người nên phòng tránh côn trùng bằng cách ngủ màn, lắp lưới chống muỗi, hạn chế bật đèn quá sáng vào buổi tối và tuyệt đối không chà xát khi có kiến ba khoang rơi trên da.

Bên cạnh đó, không nên dùng chung khăn, quần áo, mùng mền, chiếu gối với những người có triệu chứng viêm để tránh lây lan nấm và ghẻ. Người dân cũng không nên tự ý dùng thuốc thoa, vì một số kem bôi có corticoid, dễ làm nặng thêm tình trạng nấm da.

“Một chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và giảm căng thẳng sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các bệnh da mạn tính như viêm da cơ địa, mề đay.

Đặc biệt, khi có các dấu hiệu viêm da như ngứa, nổi mẩn đỏ, mụn nước hoặc sưng đau, mưng mủ… người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Lợi Em nêu.