Bệnh viện Từ Dũ thành lập cơ sở mới 300 giường bệnh ở Cần Giờ

Ngày 29/8, tại Ngày hội việc làm ngành y tế TPHCM năm 2025, BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đã công bố kế hoạch thành lập cơ sở 2 của bệnh viện tại huyện Cần Giờ.

Đây là bước triển khai tiếp nối sau khi UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1564 (ngày 8/5/2024), phê duyệt Đề án “Củng cố và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Theo bác sĩ Hải, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được xây dựng trên nền tảng Bệnh viện huyện Cần Giờ hiện hữu. Cơ sở này định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng I với 300 giường bệnh, gồm 9 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 3 phòng chức năng.

Các chuyên khoa mũi nhọn bao gồm Sản phụ khoa, Nhi khoa, Nội tổng quát (có đơn vị Thận nhân tạo), Ngoại tổng quát, Hồi sức cấp cứu, cùng nhiều chuyên khoa khác như Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Da liễu, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ sử dụng cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Ngoài dịch vụ khám chữa bệnh nội - ngoại trú và cấp cứu 24/7, cơ sở 2 còn hướng tới triển khai đầy đủ các kỹ thuật chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc giảm nhẹ và phục hồi chức năng.

Bệnh viện cũng đặt trọng tâm vào y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn y tế cho lực lượng lao động, chuyên gia tại Cần Giờ – địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với các dự án lớn như đô thị lấn biển, cảng trung chuyển quốc tế.

“Cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ không chỉ phục vụ khám chữa bệnh, mà còn là điểm tựa an sinh y tế cho người dân vùng xa, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời đáp ứng kịp thời các tình huống cấp cứu đặc thù như tai nạn lao động cảng biển, giao thông đường thủy”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Trước đó, từ tháng 4, UBND TPHCM đã ban hành công văn phê duyệt kế hoạch thành lập Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ. Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng nhiều bệnh viện chuyên khoa đầu ngành xây dựng lộ trình triển khai, chuẩn bị nhân sự và định hướng phát triển chuyên môn.

Sự hiện diện của cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ được kỳ vọng sẽ mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giúp người dân không phải di chuyển xa lên trung tâm thành phố để khám chữa bệnh.

Đồng thời, bệnh viện sẽ phát triển dịch vụ du lịch y tế kết hợp nghỉ dưỡng, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến vừa sinh thái, vừa chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong tương lai, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ là trung tâm y tế hiện đại, đủ sức cạnh tranh, tiệm cận trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ của các bệnh viện hàng đầu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với mọi người dân TPHCM.