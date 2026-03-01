TPHCM: Phát hiện bé gái mắc bệnh cực hiếm gặp, thế giới chỉ ghi nhận vài ca

Tối 28/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết các bác sĩ khoa Hô hấp 1 vừa điều trị thành công, cứu sống bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc bệnh lý cực hiếm, y văn thế giới mới ghi nhận vài trường hợp.

Bệnh nhi là bé gái tên M., trước đó chào đời bình thường. Khi được 6 ngày tuổi, bé xuất hiện dấu hiệu thở mệt, tím tái. Tại bệnh viện tuyến dưới, bé được đặt nội khí quản cấp cứu do suy hô hấp nặng.

Chỉ trong hai tuần, bé gái phải nhập viện hai lần với chẩn đoán viêm phổi - tràn dịch màng phổi. Nhưng khi được xuất viện về nhà, tình trạng khó thở của bé vẫn tái diễn và ngày càng nặng hơn. Lúc này, gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại khoa Hô hấp 1, bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm cần thiết và chụp X-quang ngực, siêu âm lồng ngực, chụp CT Scan phổi, ghi nhận bị tràn dịch màng phổi trái lượng nhiều. Tuy nhiên, các chỉ số nhiễm trùng đều âm tính, khiến bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi không mắc viêm phổi thông thường.

Bé tiếp tục được chọc dò dịch màng phổi, cho kết quả phù hợp chẩn đoán tràn dịch dưỡng trấp - tức tình trạng rò rỉ bạch huyết bất thường vào khoang màng phổi, rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

BSCK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1 cho biết, để xác định bệnh, khoa đã nuôi bé ăn bằng tĩnh mạch tích cực, hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt và truyền Octreotide - loại thuốc đặc hiệu trong điều trị tràn dịch dưỡng trấp.

Nhân viên y tế tại khoa Hô hấp 1 chăm sóc cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Sau 14 ngày điều trị nội khoa và dinh dưỡng tích cực, tình hình bệnh nhi vẫn không cải thiện. Lúc này, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa gồm Hô hấp, Phẫu thuật Hồi sức tích cực Tim mạch Lồng ngực, Dinh dưỡng, Chẩn đoán hình ảnh diễn ra.

“Trước diễn tiến bất thường, bệnh nhi được chỉ định chụp MRI ngực để khảo sát hệ thống bạch huyết. Chúng tôi phát hiện khối u tuyến ức chèn ép vào ống bạch huyết. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tràn dịch kéo dài, khiến bệnh nhi không đáp ứng điều trị nội khoa.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức. Ca mổ khá khó khăn nhưng đã được thực hiện thành công. Hậu phẫu, lượng dịch màng phổi giảm rõ rệt, bé tự thở tốt, dần bình phục và có thể xuất viện", Bác sĩ Phong chia sẻ.

Theo các bác sĩ, tràn dịch dưỡng trấp do u tuyến ức ở trẻ sơ sinh là một trường hợp rất hiếm. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.