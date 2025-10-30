Một hệ thống AI giúp phát hiện nguy cơ ung thư tiêu hóa chính xác 95%

Ngày 30/10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống nội soi tiêu hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, kết hợp kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi.

Đây là lần đầu tiên một bệnh viện công lập hạng 1 tại TPHCM đồng thời làm chủ hai công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ung thư giai đoạn 2021-2030.

Hệ thống nội soi AI được Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai có khả năng phân tích hình ảnh thời gian thực, phát hiện polyp, tổn thương tiền ung thư và bất thường niêm mạc với độ chính xác lên đến 95%, vượt trội 20-30% so với nội soi thông thường.

Hệ thống nội soi tiêu hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa được Bệnh viện Lê Văn Thịnh đưa vào hoạt động (Ảnh: HL).

Song song đó, kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu, nôn ói, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, bệnh nhân tim mạch, hen suyễn hoặc sợ nội soi truyền thống.

Sự kết hợp đồng bộ hai công nghệ tạo nên quy trình tầm soát "không đau - chính xác - nhanh chóng - an toàn", mở ra cơ hội phát hiện sớm 100% ung thư tiêu hóa ở giai đoạn đầu.

BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, với các bệnh lý ung thư nói chung và ung thư đường tiêu hóa nói riêng, vấn đề tầm soát, chẩn đoán sớm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong kết quả điều trị.

Theo báo cáo GLOBOCAN 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng chục ngàn ca ung thư tiêu hóa mới. Hơn 70% ca bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tỷ lệ tử vong rất cao.

Hệ thống mà Bệnh viện Lê Văn Thịnh vừa triển khai được xem là hệ thống nội soi tích hợp AI tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, với nhiều công nghệ nổi bật.

Có thể kể đến như: tự động nhận diện tổn thương dạng polyp; định vị chính xác nguồn chảy máu trong can thiệp nội soi cầm máu; tối ưu hoá tương phản màu sắc của niêm mạc để phát hiện các bất thường vi thể, đặc biệt hữu ích trong tầm soát ung thư dạ dày và đại tràng...

Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã làm chủ đồng thời hai công nghệ tiên tiến thế giới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa (Ảnh: HL).

Theo BS Khanh, việc đưa vào hoạt động hệ thống trên ngoài mang ý nghĩa bổ sung trang thiết bị điều trị còn đánh dấu bước phát triển về chuyên môn điều trị bệnh lý đường tiêu hóa của đội ngũ y bác sĩ đơn vị.

Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất của lãnh đạo thành phố trong mọi vấn đề pháp lý, để bệnh viện có thể đầu tư máy móc hiện đại trong chẩn đoán, tầm soát và điều trị bệnh.

BS Trần Văn Khanh khuyến cáo người cao tuổi, người có triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa nên chủ động tầm soát và đến những nơi có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, để được điều trị phù hợp, kịp thời.