Tài xế phát hiện ung thư từ một bất thường nhỏ khi ngồi xe hơi

Theo Sohu, ông Gao, ngoài 50 tuổi, sống tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã có hơn 25 năm cầm vô lăng taxi. Ông từng đi qua đủ cung đường đèo dốc, cua gấp. Với kinh nghiệm dày dặn, chuyện say xe dường như không bao giờ xảy ra với ông.

Thế nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, mỗi lần lái xe 20 đến 30 phút, ông lại thấy cơ thể có gì đó bất thường.

Không phải chóng mặt dữ dội, mà là cảm giác hụt hơi, tức ngực, mệt lả như thiếu oxy. Ngồi trong cabin đóng kín, ông phải hạ kính xuống mới dễ thở hơn. Có hôm đang lái, tim đập nhanh, hơi thở ngắn lại, người bủn rủn như thể… say xe. Cơn ho kéo dài khiến một số hành khách tỏ ra khó chịu.

Ban đầu, ông tự trấn an: “Chắc do tuổi tác, ngồi lâu nên bí bách”. Việc một tài xế lâu năm lại “say xe” nghe thật khó chấp nhận. Tuy nhiên, cảm giác khó thở ngày càng tăng, đặc biệt khi lái xe ban đêm, khiến ông lo lắng nếu đang chở khách mà đột ngột ngạt thở thì hậu quả sẽ rất khó lường. Chính nỗi lo ấy khiến ông quyết định đi khám.

Kết quả tại Bệnh viện Wuri Linxin khiến cả gia đình chết lặng: ông mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối.

“Say xe” hóa ra là suy hô hấp do khối u 7cm

Theo bác sĩ Hsu Wen Jen, Giám đốc Trung tâm Ung thư kiêm chuyên khoa Phổi của bệnh viện, khi đến khám, ông Gao đã có hàng loạt triệu chứng điển hình của ung thư phổi như mệt mỏi kéo dài, khó thở, tức ngực và ho nhiều. Các biểu hiện này nặng hơn vào ban đêm hoặc khi ở trong không gian kín như xe hơi.

Dấu hiệu say xe bất thường chỉ điểm bệnh ung thư (Ảnh: Getty).

Chụp X quang cho thấy bóng mờ bất thường ở thùy dưới phổi trái. Kết quả chụp CT ngực phát hiện khối u kích thước 7cm kèm tràn dịch màng phổi, di căn sang phổi phải, hạch bạch huyết và tuyến thượng thận.

Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân có lượng lớn dịch ở màng ngoài tim. Khi dịch tích tụ quanh tim, tim bị chèn ép, khả năng bơm máu suy giảm, gây khó thở, tức ngực và có thể dẫn tới ngừng tim đột ngột.

Bác sĩ giải thích, không gian xe hơi kín, lượng oxy lưu thông kém hơn ngoài trời. Với người có khối u lớn chiếm chỗ trong phổi, lại kèm tràn dịch màng phổi và màng tim, chỉ cần giảm thông khí nhẹ cũng đủ khiến cảm giác thiếu oxy bộc lộ rõ rệt.

Điều ông Gao tưởng là “say xe” thực chất là biểu hiện của suy hô hấp và chèn ép tim.

Ngoài ra, triệu chứng ung thư phổi thường nặng hơn vào ban đêm. Khi nằm xuống, dịch màng phổi và màng tim có xu hướng dồn lại, làm tăng chèn ép lên phổi và tim. Đồng thời, nhịp thở ban đêm nông và chậm hơn, khiến cảm giác hụt hơi và ho khan càng rõ.

Khi nhập viện, bệnh nhân được dẫn lưu khẩn cấp khoảng 800ml dịch máu từ màng ngoài tim. Sinh thiết sau đó xác nhận ung thư biểu mô tuyến phổi. Ông được hóa trị ngay.

Sau 4 đợt điều trị, khối u thu nhỏ còn khoảng 2,5cm, các triệu chứng tức ngực cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tiên lượng vẫn dè dặt do bệnh phát hiện muộn và đã di căn nhiều nơi.

Những dấu hiệu ung thư phổi dễ bị bỏ qua

Nhìn lại hành trình bệnh tật, ông Gao thừa nhận bản thân quá chủ quan. Ông ho kéo dài nhiều năm, thỉnh thoảng tức ngực nhưng luôn cho rằng đó là hậu quả của thuốc lá và tuổi tác.

Ông hút thuốc suốt 40 năm, có thời điểm 3-4 gói mỗi ngày. Công việc lái xe đêm, sinh hoạt thất thường, ăn uống không đúng giờ càng khiến sức khỏe suy giảm.

Qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo ung thư phổi giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường. Người dân cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Ho kéo dài hoặc thay đổi tính chất cơn ho.

- Khò khè, khó thở khi gắng sức.

- Tức ngực âm ỉ.

- Mệt mỏi, giảm sức bền rõ rệt.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Ho ra máu, dù chỉ lẫn ít.

Khi có tràn dịch màng phổi hoặc màng tim, người bệnh có thể cảm thấy nặng ngực, hụt hơi khi nằm hoặc khó thở rõ hơn trong không gian kín như xe hơi, phòng điều hòa.

Các chuyên gia nhấn mạnh, người có tiền sử hút thuốc lâu năm hoặc làm việc trong môi trường nhiều khói bụi nên tầm soát ung thư phổi định kỳ. Việc phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể tiên lượng và cơ hội điều trị.

Từ một cảm giác “say xe” tưởng chừng vô hại, căn bệnh đã âm thầm tiến triển đến giai đoạn cuối. Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng những thay đổi nhỏ của cơ thể, đặc biệt khi xuất hiện kéo dài và ngày càng rõ, không nên xem nhẹ.