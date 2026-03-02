Bác sĩ BV Bạch Mai cứu bé rơi xuống bể bơi, ngừng tim tại khu nghỉ dưỡng

Ngày 2/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, bác sĩ Trung tâm Tiêu hóa _ Gan mật, trong thời gian nghỉ dưỡng cùng gia đình đã cứu sống một bé 3 tuổi bị ngừng tim vì rơi xuống bể bơi.

Sự việc xảy ra sáng 1/3 tại một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn (Hà Nội). Một cháu bé 3 tuổi không may rơi xuống bể bơi, được vớt lên trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim.

Bác sĩ Hương hồi sức tim phổi cho bệnh nhi ngay cạnh bể bơi khu nghỉ dưỡng (Ảnh: Cắt từ video).

Đúng lúc này, BS Đinh Thị Quỳnh Hương, Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại đây khi đi nghỉ dưỡng cùng người thân.

"Khi nhìn thấy cháu bé nằm bất động, tím tái, phản xạ đầu tiên của tôi là phải cấp cứu ngay. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải làm nhanh nhất có thể để cứu cháu”, bác sĩ Hương chia sẻ.

Nhận định cháu bé không thở, không đáp ứng, chị lập tức tiến hành hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B: ép tim - khai thông đường thở - thổi ngạt đúng kỹ thuật cho trẻ nhỏ. Chỉ sau khoảng 1-2 phút, cháu bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Khi bệnh nhân tỉnh lại, nhận ra mẹ và xe cấp cứu đến, BS Hương bàn giao cho xe cấp cứu và cùng gia đình trở về nhà.

Các bác sĩ thực hành hồi sức tim phổi trong một khóa đào tạo ở địa phương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo BS Hương, việc cứu được cháu bé không phải phép màu, mà là kết quả quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên. Chính các khóa huấn luyện đã giúp chị hình thành phản xạ cấp cứu, thấy bệnh nhi tím tái, đánh giá ngừng tuần hoàn là hồi sinh tim phổi.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/2, tại siêu thị ở Hà Nội, bác bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn.

Trong thời khắc đó, chị Phạm Thị Thúy Hà, điều dưỡng của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang đứng gần đó, đã nhanh chóng lao tới kiểm tra, đánh giá tình hình và ép tim cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ cho người bệnh.

Sau khoảng 2 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, việc đào tạo hồi sức cấp cứu được xác định là năng lực cốt lõi, không giới hạn trong chuyên ngành hồi sức hay cấp cứu.

Với quan điểm “cấp cứu là kỹ năng sống còn”, Bệnh viện đã triển khai chương trình đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn quy mô lớn cho toàn bộ nhân viên y tế.

Từ tháng 5-9/2025, toàn bộ 4.454 cán bộ, nhân viên bệnh viện được đào tạo qua 30 lớp học được tổ chức liên tục. Mỗi khóa gồm 6 buổi (2 lý thuyết, 4 thực hành).

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra lý thuyết trực tuyến; bài thi thực hành trên mô hình với 5 tiêu chí bắt buộc (vị trí đặt tay; độ sâu ép tim; thả tay đúng kỹ thuật; tần suất ép; kỹ thuật bóp bóng).

Theo lãnh đạo Bệnh viện, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi cho nhân viên y tế và xa hơn là cộng đồng sẽ giúp hình thành “những cánh tay nối dài” trong cấp cứu ban đầu.