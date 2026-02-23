Bác sĩ cúi đầu tri ân chàng trai 21 tuổi hiến tạng giúp hồi sinh 4 cuộc đời

Ngày 23/2, Bệnh viện Việt Đức thông tin về 4 ca ghép tạng đặc biệt được thực hiện hôm mùng 6 Tết (ngày 22/2).

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, hàng trăm bác sĩ trở lại bệnh viện sớm, cùng tham gia vào cuộc chạy đua thầm lặng giành sự sống cho người bệnh.

Nam bệnh nhân 21 tuổi được xác định chết não sau tai nạn, để lại món quà sự sống cho 4 người bệnh đang ở lằn ranh sinh tử.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến tạng (Ảnh: My My).

"Tất cả các khâu từ hồi sức, chẩn đoán chết não, chụp mạch, hội chẩn đến chuẩn bị phòng phẫu thuật, mọi bộ phận khẩn trương phối hợp, chắt chiu từng phút để giữ lại cơ hội mong manh cho người bệnh.

Khi hương Tết còn vương trên phố, những chiếc áo blouse vẫn miệt mài không nghỉ. Và sau cánh cửa phòng mổ, những sự sống được hồi sinh - mùa xuân của hy vọng được nảy mầm", đại diện Bệnh viện Việt Đức thông tin.

Trước khi thực hiện ca lấy tạng, các y bác sĩ cúi đầu tri ân chàng trai trẻ đã để lại món quà sự sống cho người bệnh.

Bệnh nhân được ghép tim là một nam thanh niên vừa tròn 18 tuổi. Em bị suy tim toàn bộ, theo dõi viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn, rối loạn nhịp tim nặng (block 3 bó), đã đặt máy tạo nhịp tạm thời và phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO. Sự sống mong manh, nếu không có tim để ghép, cuộc đời của chàng trai 18 tuổi có thể vĩnh viễn khép lại.

Các bác sĩ thực hiện các ca ghép tạng trong ngày mùng 6 Tết, cứu 4 người bệnh (Ảnh: My My).

Sau một ngày được ghép tim, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động tiến triển ổn định, tiếp tục duy trì ECMO hỗ trợ và thở máy. Dự kiến trong vài ngày tới, khi tình trạng cải thiện, bệnh nhân sẽ được cai dần và rút các thiết bị hỗ trợ, mở ra hy vọng cho hành trình hồi phục phía trước.

Bệnh nhân được ghép gan là nam giới, 48 tuổi. Ông bị xơ gan trên nền viêm gan B phát hiện 3 năm nhưng chưa điều trị. Ở ngày thứ nhất sau ghép gan, bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa.

Hai ca ghép thận là nam bệnh nhân 23 tuổi và 27 tuổi. Trong đó, chàng trai trẻ 23 tuổi đã chạy thận chu kỳ suốt 14 năm. Bệnh nhân được phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi khi đi khám vì đái máu, điều trị bảo tồn kéo dài đến 6/2024 thì tiến triển suy thận mạn giai đoạn V.

Sau ca ghép thận được một ngày, bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu.

Nam bệnh nhân còn lại bị suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2/2025, lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần. Sau ca ghép thận, tình trạng bệnh nhân ổn định.