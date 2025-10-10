Thời điểm cần thay khớp gối và những rủi ro có thể gặp

Gửi câu hỏi về chuyên trang Ngoại thần kinh - Cột sống, người nhà của bà H.T.H nhờ bác sĩ tư vấn giải pháp phù hợp để cải thiện sức khỏe của bà.

Theo BS.CKI Vi Văn Dương - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, với trường hợp này, nếu đã được bác sĩ chuyên khoa chỉ định thay khớp gối thì gia đình có thể yên tâm. Thống kê tại nhiều trung tâm lớn, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho thấy 90-95% người bệnh sau thay khớp gối đều đạt kết quả vận động tốt, ít gặp biến chứng nghiêm trọng. Điều này minh chứng rằng, thay khớp gối hiện nay là phương pháp an toàn, giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trường hợp nào cần thay khớp gối?

BS.CKI Vi Văn Dương cho biết, thay khớp gối nhân tạo là phương pháp phẫu thuật loại bỏ phần khớp bị hư hỏng và thay bằng khớp nhân tạo làm từ hợp kim hoặc nhựa cao cấp. Trong ca mổ, bác sĩ sẽ cắt bỏ phần xương thoái hóa ở đầu dưới xương đùi, xương chày, đôi khi cả xương bánh chè để thay thế bằng khớp nhân tạo phù hợp. Thông thường, phẫu thuật kéo dài khoảng 1-2 giờ và được tiến hành dưới hình thức gây mê hoặc gây tê tủy sống.

Thay khớp gối giúp người bệnh thoát khỏi cơn đau kéo dài (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Dương cho biết, phẫu thuật chỉ được cân nhắc khi các biện pháp bảo tồn như dùng thuốc, tiêm khớp hay vật lý trị liệu không còn hiệu quả, người bệnh đau nhiều và sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những trường hợp điển hình khiến khớp hư hỏng nặng, gồm có:

Thoái hóa khớp gối mức độ nặng (độ 3-4): Khe khớp hẹp nhiều, biến dạng trục chi (chân vòng kiềng, chân chữ X) và xuất hiện gai xương lớn.

Viêm khớp dạng thấp mạn tính, viêm khớp tự miễn: Phá hủy khớp nặng, đau cứng khớp kéo dài.

Chấn thương khớp gối: Gãy xương, rách sụn chêm, đứt dây chằng hoặc phẫu thuật trước đó không thành công có thể để lại di chứng nặng nề cho người bệnh.

Hoại tử xương dưới sụn vùng lồi cầu xương đùi và mâm chày.

Ở giai đoạn này, người bệnh không chỉ phải chịu đựng các cơn đau âm ỉ mà còn đối mặt với nguy cơ đi lại khập khiễng, mất ngủ và suy giảm chất lượng cuộc sống. Khi khớp đã hư hại nặng, các biện pháp điều trị bảo tồn gần như không còn phát huy tác dụng.

Lúc này, phẫu thuật thay khớp gối trở thành lựa chọn tối ưu để chấm dứt cơn đau, phục hồi khả năng vận động gần như tự nhiên - từ việc đi bộ, leo cầu thang cho đến sinh hoạt hàng ngày. Nhờ vết mổ nhỏ, ít xâm lấn và ít mất máu, người bệnh hồi phục nhanh, đa số có thể tập đi bằng nạng sau 2 ngày và vận động gần như bình thường sau 2-3 tháng.

Người bệnh được theo dõi sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã ghi nhận nhiều ca thành công, trong đó câu chuyện của bà Đ.T.T (69 tuổi, Lâm Đồng).

Suốt hơn 10 năm, bà chịu đựng cơn đau dữ dội do thoái hóa khớp gối và phụ thuộc vào xe lăn vì khớp biến dạng nặng. Thay vì tuân thủ điều trị, bà tự ý uống thuốc giảm đau chứa corticoid, dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như loãng xương, suy tuyến thượng thận, tăng huyết áp và mất kiểm soát đường huyết.

Khi đến bệnh viện, bà được chẩn đoán thoái hóa khớp gối độ 4 hai bên kèm nhiều bệnh nền phức tạp. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thay khớp theo từng giai đoạn, kết hợp phục hồi chức năng. Chỉ vài tháng sau, bà đã có thể đứng dậy, đi lại và sinh hoạt tự chủ - điều mà trước đó bà từng nghĩ là không bao giờ làm được.

Rủi ro tiềm ẩn của phẫu thuật thay khớp gối

Trong ngắn hạn, người bệnh có thể gặp tình trạng mất máu, nhiễm trùng vết mổ, huyết khối tĩnh mạch sâu hay đau kéo dài.

Về lâu dài, một số biến chứng khác cũng có thể xảy ra như: Khớp nhân tạo bị mòn hoặc lỏng, có thể cần phẫu thuật thay lại; tiêu xương quanh khớp nhân tạo; gãy xương quanh khớp (thường gặp khi té ngã); lệch trục hoặc biến dạng khớp do cố định ban đầu chưa chuẩn, hoặc xương yếu dần theo thời gian.

Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại và quy trình kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ biến chứng hiện nay rất thấp và hầu hết ca phẫu thuật đều an toàn.

Thăm khám toàn diện là bước bắt buộc để đảm bảo ca mổ an toàn (Ảnh: BVCC).

BS.CKI Vi Văn Dương nhấn mạnh: “Các rủi ro có thể được hạn chế nếu người bệnh được thăm khám kỹ lưỡng, chuẩn bị sức khỏe tốt trước mổ và tuân thủ phục hồi chức năng sau mổ. Quan trọng hơn, việc lựa chọn bệnh viện uy tín với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại sẽ giúp tăng tỷ lệ thành công và mang lại sự an tâm cho gia đình”.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại như máy MRI, CT đa lát cắt thế hệ mới, kính vi phẫu, hệ thống nội soi khớp tiên tiến và C-arm hiện đại.

Nhờ đó, các ca phẫu thuật từ thường quy đến phức tạp, bao gồm thay khớp gối, thay khớp háng hay nội soi khớp, đều được thực hiện an toàn và hiệu quả. Đây là địa chỉ uy tín trong điều trị cơ xương khớp, giúp hàng nghìn người bệnh mỗi năm phục hồi vận động và nâng cao chất lượng sống.