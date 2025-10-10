3 món quen thuộc của người Việt trong thực đơn của cụ ông thọ nhất thế giới

Ở tuổi 113, cụ João Marinho Neto vẫn giữ sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn và chưa từng mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư.

Bí quyết của cụ không nằm ở công thức ăn uống cầu kỳ, mà ở lối sống giản dị, chế độ ăn tự nhiên gắn bó với sản vật địa phương.

Theo People, cụ Neto sinh ra tại thị trấn Maranguape, bang Ceará (Brazil), vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113 vào ngày 5/10.

Sau khi cụ ông người Anh John Tinniswood qua đời ở tuổi 112 vào cuối năm 2024, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận cụ Neto là người đàn ông sống thọ nhất thế giới, với tuổi chính xác khi đó là 112 tuổi 52 ngày.

Bí quyết trường thọ từ chế độ ăn tự nhiên

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TV Globo, cụ Neto cho biết mình không theo bất kỳ chế độ ăn đặc biệt nào.

Suốt cuộc đời, ông duy trì thói quen ăn uống đơn giản, với các loại thực phẩm tươi, ít qua chế biến. Mỗi sáng, cụ bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê đậm và vài trái nho tươi. Đây là thói quen được cụ giữ suốt nhiều thập kỷ.

Theo y tá Diulia Dara Nascimento, người chăm sóc cụ tại viện dưỡng lão São Sebastião, nho là loại quả cụ yêu thích nhất.

Khoa học cũng chứng minh nho chứa nhiều resveratrol. Đây là một hoạt chất chống oxy hóa mạnh có trong vỏ và hạt nho, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) từng chỉ ra rằng resveratrol có tác dụng tương tự như việc ăn kiêng calo, kích hoạt gen SIRT1 liên quan đến tuổi thọ và quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Trong khẩu phần hàng ngày, cụ cũng ăn thịt gà thả vườn, nguồn protein dễ tiêu, ít chất béo bão hòa. Thịt gà tự nhiên cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể, đồng thời chứa nhiều kẽm và selen, hai vi chất có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch.

Nhờ chế độ ăn giản dị, nhiều chất chống oxy hóa và thực phẩm tươi, cụ Neto vẫn khỏe mạnh dù đã vượt qua tuổi “xưa nay hiếm” hơn một thế kỷ.

Một thực phẩm khác mà cụ Neto thường dùng là panela, loại đường thô được cô đặc từ nước mía, giàu khoáng chất như: sắt, canxi, magie và kali.

So với đường tinh luyện, panela không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp duy trì mức đường huyết ổn định hơn, giảm nguy cơ kháng insulin.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Food Science and Technology, panela chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Sống lạc quan và gắn bó với gia đình

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, cụ chỉ mỉm cười nói rằng điều quan trọng nhất là luôn có những người yêu thương ở bên cạnh. Với cụ, tinh thần thoải mái và sự gắn bó với người thân là liều thuốc quý hơn mọi loại thực phẩm.

Con trai cụ, ông Marcos Vinicius Marques, chia sẻ rằng, cha mình làm nông từ năm 4 tuổi, quen lao động chân tay và luôn sống chan hòa.

Ông cho biết cha mình chưa từng dùng rượu bia, không hút thuốc và luôn giữ nhịp sống điều độ. Các nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho thấy, những người có mối quan hệ xã hội bền vững, thường xuyên tương tác với gia đình và bạn bè có tuổi thọ trung bình cao hơn khoảng 7-10 năm so với những người sống cô lập.

Hiện cụ Neto có 8 người con, trong đó 6 người còn sống, cùng 22 cháu, 15 chắt và 3 chút. Trong ngày sinh nhật lần thứ 113, cụ vẫn vui vẻ đón khách, chụp ảnh cùng người thân và gửi lời chúc mừng đến cụ bà Ethel Caterham, 116 tuổi, người đang giữ danh hiệu sống thọ nhất thế giới.