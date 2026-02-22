Hơn 300 ca chấn thương do pháo nổ, chất nổ trong dịp Tết

Trong báo cáo nhanh của Bộ Y tế về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán năm 2026 (từ ngày 14/2 - 21/2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), cho thấy số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, tổng số bệnh nhân đang điều trị là hơn 131.300 trường hợp.

Bộ Y tế cho biết, lũy kế trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám, kiểm tra hơn 25.300 lượt nghi do tai nạn giao thông; gần 10.100 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi.

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai trong dịp Tết (Ảnh: Thương Huyền).

Trong đó, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 trường hợp tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Liên quan đến các tai nạn do pháo nổ, chất nổ, ghi nhận gần 340 trường hợp khám, cấp cứu; 179 trường hợp phải nhập viện theo dõi, 11 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 3 trường hợp tử vong.

Tổng hợp trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; 369 trường hợp nhập viện theo dõi, điều trị.

Về dịch bệnh, trong 8 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 trường hợp sởi; không ghi nhận ca tử vong do các bệnh trên.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong 3 ngày đầu năm mới, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng: rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi.

Bệnh nhân nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh) đi chúc Tết bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt. Hậu quả mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi mắt trên, dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang, kèm theo chấn thương sọ não, vỡ thành xương. Thị lực của bệnh nhân không thể cứu vãn.

Bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) đốt pháo và bị tổn thương hai mắt, dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng, khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, đau nhức mắt. Bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội), nhặt pháo còn sót lại ngoài sân giấu bố mẹ đốt. Hậu quả, bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực trầm trọng.

Bác sĩ thông tin thêm, các tai nạn liên quan đến pháo tự chế, đứng quá gần khi xem đốt pháo nổ, đốt pháo trong không gian hẹp, gần nhà dân...

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại tốc độ cao, tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu có thể bị xuyên thủng. Với cấu trúc mỏng manh, mắt gần như không có khả năng tự bảo vệ trước các tác động dạng này.

Các bác sĩ khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai khuyến nghị, khi xảy ra tai nạn ở mắt do pháo, nạn nhân không được dụi mắt, không tự ý lấy dị vật ra, không nhỏ thuốc tùy tiện. Người bệnh cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.

“Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, các bác sĩ nhấn mạnh.