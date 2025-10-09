5 người gục xuống sàn lâm nguy khi dự bữa tiệc trong phòng kín ở TPHCM

Ngày 9/10, đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này đang điều trị cho nhiều nạn nhân bị ngộ độc khí nguy hiểm.

5 người lâm nguy khi dự bữa tiệc trong phòng kín

Trước đó, vào tối 7/10, khoa Cấp cứu của đơn vị tiếp nhận 5 nạn nhân chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115, trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ.

BSCKI Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc trong phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TPHCM).

Khoảng một giờ sau khi bắt đầu bữa tiệc, nhân viên nhà hàng đến phục vụ thì phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có nhiều thức ăn nôn ra, nên lập tức gọi cấp cứu.

Thời điểm tiếp nhận, tua trực cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ những dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng xử trí theo hướng ngộ độc khí hàng loạt, trong đó "thủ phạm" được nghi ngờ là carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.

Các bệnh nhân được xác định ngộ độc khí CO nặng (Ảnh: BV).

Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần.

Hiện các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại những khoa chuyên môn.

Bác sĩ Triết lưu ý, các vụ ngộ độc CO thường xảy ra vào mùa mưa, mùa lạnh hoặc khi mất điện. Đây là những thời điểm nhiều người sử dụng máy phát điện, than tổ ong hay thiết bị sưởi trong không gian khép kín. Trong quá khứ, nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra khi không thể cứu chữa kịp thời.

Loại khí gây ra cái chết âm thầm

Khí carbon monoxide (CO) được sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Theo bác sĩ, khi hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, gây thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Triệu chứng ngộ độc CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa.

Biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc CO gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu.

Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim. Ngoài ra, ngộ độc CO có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não.

"Điều đáng lo ngại là khí CO không có màu, không mùi, không vị, nên nạn nhân thường không nhận ra cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng", bác sĩ Triết lưu ý.

Theo bác sĩ, trong các trường hợp ngộ độc CO, thời gian phát hiện và đưa ra khỏi nguồn độc là yếu tố quyết định tính mạng. Việc nhận diện sớm các triệu chứng và thực hiện đúng hướng dẫn xử trí ban đầu có thể giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh.

Theo khuyến cáo của Tạp chí chuyên khoa gây mê Open Anaesthesia và Dịch vụ y tế Quốc gia Anh quốc (2023), nguyên tắc xử trí cấp cứu khi có nạn nhân ngộ độc CO là nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi nguồn khí độc đến nơi thông thoáng. Sau đó, người phát hiện cần gọi cấp cứu ngay lập tức để được hỗ trợ y tế chuyên nghiệp.

Trong quá trình cấp cứu, nạn nhân có thể được cho thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ để loại CO khỏi máu nhanh. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.

Khí CO có thể gây nguy hiểm tính mạng cùng các biến chứng nặng (Ảnh: BV).

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa ngộ độc khí CO, người dân cần tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc thiết bị sinh nhiệt trong phòng kín; không ngủ trong phòng có than đang cháy, dù chỉ là bếp lò nhỏ.

Nếu sử dụng thiết bị đốt, cần đảm bảo không gian thông thoáng, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở trong phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.