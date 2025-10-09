Cụ thể, Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu về sự việc nêu trên.

Theo báo cáo, ngày 30/9, người bệnh N.T.S. (78 tuổi) được gia đình đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với chẩn đoán viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Sau đó, người bệnh trở nặng nên được đưa vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục điều trị.

Đến 21h ngày 7/10, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu, ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp trực của khoa Hồi sức tích cực - Chống độc do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách cùng 4 điều dưỡng tiến hành hồi sức cấp cứu cho người bệnh.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, tình trạng bệnh không cải thiện nên kíp trực đã liên hệ người nhà để vào giải thích. Tình huống bất ngờ đã xảy ra lúc 21h36, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) là người nhà bệnh nhân vào khoa trong lúc vẫn đang nghe điện thoại.

Khi bác sĩ chưa kịp trình bày diễn tiến của bệnh nhân, người này bất ngờ lớn tiếng quát mắng, dùng lời lẽ xúc phạm ê-kíp trực. Nghiêm trọng hơn, trong lúc điều dưỡng tên Thư đang thực hiện y lệnh, nam thanh niên đã dùng tay liên tục đánh vào đầu điều dưỡng, sau đó lại tiếp tục lăng mạ và gây rối tại khoa.

Camera ghi lại khoảnh khắc điều dưỡng bị hành hung (Ảnh: SYT).

Ngay sau đó, bảo vệ của bệnh viện đã nhanh chóng báo Công an phường Phước Thắng. Lực lượng chức năng có mặt lúc 22h06 để khống chế đối tượng đưa ra khỏi khu điều trị.

Vụ việc khiến điều dưỡng Thư bị hoảng loạn, choáng váng, phải nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện.

Ngày 9/10, đại diện Sở Y tế TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên điều dưỡng trên. Hiện sức khỏe điều dưỡng đã tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Theo Sở Y tế TPHCM, điều dưỡng là người thực hiện chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Họ xứng đáng được xã hội trân trọng, được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Việc hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người bị hại, mà còn làm suy giảm niềm tin của đội ngũ y tế, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

"Sở Y tế TPHCM kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn.

Ngành y tế thành phố cũng kêu gọi người thân của người bệnh hãy cùng chia sẻ, cảm thông và đồng hành với đội ngũ thầy thuốc, đặc biệt trong những lúc họ đang căng mình chăm sóc người bệnh", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM chia sẻ.

Sở Y tế TPHCM cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM và các cơ quan chức năng để xây dựng môi trường bệnh viện an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh, để mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến.