Tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội: Một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trong số này, một phụ nữ khoảng 50 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội chuyển đến trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Chiếc ô tô màu trắng do ông S. điều khiển tại hiện trường (Ảnh: Minh Tâm).

Sáng 7/3, cập nhật từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, có một bệnh nhân liên quan vụ tông xe ở phố Nguyễn Chánh được chuyển đến bệnh viện.

Cụ thể, bệnh nhân nữ T.T.H. (42 tuổi, trú tại Ngọc Hà, Hà Nội). Khi được chuyển đến Phòng khám cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, chị H. được chẩn đoán theo dõi chấn thương cột sống. Bệnh nhân được cho về và hướng dẫn khám chuyên khoa.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30A-536.XX lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên, chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy.

Vụ va chạm khiến nhiều người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Công an phường Yên Hòa khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Hiện Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.