Tự cắt bộ phận sinh dục, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 9/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây, nam bệnh nhân 42 tuổi (Lạng Sơn) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, vùng bẹn - bìu tổn thương nghiêm trọng sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử xơ gan do rượu, thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong một phút mất kiểm soát, người bệnh đã tự cắt “ của quý”, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Các bác sĩ thực hiện ca vi phẫu, nối lại dương vật cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi vào viện, bệnh nhân có vết thương rộng vùng bẹn, đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, mất máu ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng. Các bác sĩ Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nếu không được xử trí kịp thời, bộ phận sinh dục của bệnh nhân có nguy cơ hoại tử.

ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, cho biết tinh hoàn không đơn thuần là cơ quan sinh sản. Đây là “nhà máy” sản xuất testosterone.

Vì thế, dù người bệnh đã có hai con, nhưng việc bảo tồn tinh hoàn vẫn mang ý nghĩa sống còn. Các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu phức tạp cấp cứu để nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, hệ thống mạch máu đã được tái lập tuần hoàn, mở ra cơ hội hồi phục chức năng cho người bệnh.

“Trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh giống như tìm sợi chỉ giữa đám rối.

Chúng tôi phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8-10 lần để tìm lại từng cấu trúc mạch máu. Chỉ một sai lệch nhỏ có thể khiến toàn bộ nỗ lực thất bại. Trường hợp đứt tinh hoàn hai bên như vậy cực kỳ hiếm gặp”, ThS.BS Nguyễn Hữu Thảo thông tin.

Hình ảnh siêu âm sau phẫu thuật cho thấy máu vào động mạch, tĩnh mạch rất tốt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các chuyên gia khuyến cáo, lạm dụng rượu bia không chỉ gây tổn thương gan mạn tính như viêm gan, xơ gan, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi.

Trong những tình huống mất tỉnh táo, người bệnh có thể thực hiện các hành động nguy hiểm, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng và làm tổn hại vĩnh viễn chức năng sinh sản.