Bữa sáng vừa nhanh vừa rẻ giúp kiểm soát axit uric

Axit uric tăng cao là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh gout và nhiều rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chế độ ăn uống hợp lý, đặc biệt là bữa sáng, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát chỉ số này một cách tự nhiên.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bữa sáng nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin C, protein ít purin và đủ nước. Nhóm thực phẩm này giúp hạn chế hấp thu purin, tăng đào thải axit uric qua nước tiểu và hỗ trợ ổn định chuyển hóa.

Dưới đây là một số món ăn buổi sáng dễ chế biến, phù hợp với người cần kiểm soát axit uric.

Cháo yến mạch kết hợp trái cây ít đường

Yến mạch là thực phẩm giàu beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa và thúc đẩy đào thải axit uric qua hệ tiêu hóa và đường tiết niệu.

Theo các nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), bữa sáng với yến mạch giúp ổn định đường huyết, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng gan thận. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ axit uric.

Người dùng có thể nấu yến mạch với nước hoặc sữa ít béo, sau đó thêm chuối hoặc táo thái lát. Trái cây cung cấp kali và chất xơ, góp phần cân bằng môi trường axit trong cơ thể và hỗ trợ quá trình đào thải.

Trứng luộc và rau xanh

Trứng và rau xanh rất tốt cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Trứng là nguồn protein ít purin, phù hợp cho người cần hạn chế axit uric. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và NIH đều khuyến nghị người có nguy cơ gout nên hạn chế thịt đỏ và hải sản giàu purin, thay vào đó ưu tiên trứng và protein từ thực vật.

Một bữa sáng đơn giản có thể gồm hai quả trứng luộc kết hợp với rau xanh hấp như rau bina hoặc bông cải xanh. Rau xanh cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp giảm phản ứng viêm và hỗ trợ chức năng thận trong việc lọc axit uric.

Sữa chua không đường và hạt óc chó

Đây là món ăn sáng nhẹ, dễ chuẩn bị, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng và các bệnh lý chuyển hóa (Ảnh: Getty).

Sữa chua không đường là nguồn cung cấp lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ chuyển hóa và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy hệ tiêu hóa khỏe mạnh góp phần cải thiện khả năng đào thải axit uric.

Kết hợp sữa chua với hạt óc chó hoặc hạnh nhân giúp bổ sung chất béo tốt và protein thực vật ít purin, tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Nước ấm kết hợp chanh tươi

Lưu ý, khi sử dụng nước chanh ấm cần kết hợp với các món ăn sáng lành mạnh khác (Ảnh: Getty).

Uống một cốc nước ấm pha vài giọt nước chanh vào buổi sáng giúp bổ sung nước cho cơ thể, kích thích thận hoạt động và tăng đào thải axit uric qua nước tiểu.

Việc cung cấp đủ nước là yếu tố quan trọng trong mọi chiến lược kiểm soát axit uric, bởi khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu dễ bị cô đặc, làm tăng nguy cơ lắng đọng tinh thể urat tại khớp.

Dù không phải là biện pháp điều trị thay thế thuốc, thói quen uống nước ấm với chanh vào buổi sáng được xem là cách hỗ trợ đơn giản, dễ thực hiện.

Ăn uống khoa học góp phần phòng ngừa bệnh gout

Chuyên gia lưu ý rằng chế độ ăn uống chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong kiểm soát axit uric. Người bệnh cần kết hợp theo dõi y tế định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên.

Việc xây dựng bữa sáng khoa học, giàu dinh dưỡng và hạn chế thực phẩm giàu purin có thể giúp cơ thể duy trì chuyển hóa ổn định, góp phần giảm nguy cơ gout và các biến chứng liên quan.