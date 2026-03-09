Sự thật phía sau cuộc đua tinh trùng khác xa nhiều người nghĩ

Cơ chế thụ tinh phức tạp hơn hình dung “cuộc đua” đơn giản

Trong nhiều thập kỷ, quá trình thụ tinh thường được mô tả như một cuộc thi bơi lội khốc liệt giữa hàng triệu tinh trùng. Hình ảnh quen thuộc trong sách giáo khoa cho thấy các tế bào tinh trùng lao nhanh về phía trứng và cá thể khỏe nhất sẽ giành chiến thắng.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sinh học sinh sản hiện đại cho thấy cơ chế thụ tinh phức tạp hơn nhiều so với mô hình “cuộc đua” đơn giản.

Theo các nhà khoa học, tinh trùng có khả năng di chuyển chủ động bằng roi, nhưng chuyển động đó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ quá trình. Yếu tố quyết định lại nằm ở cấu trúc và hoạt động của hệ sinh sản nữ. Chính hệ thống này tạo ra môi trường vận chuyển, sàng lọc và chọn lọc tinh trùng trước khi thụ tinh có thể xảy ra.

Khái niệm tinh trùng “chạy đua” về phía trứng không hoàn toàn chính xác (Ảnh: Getty).

David J. Miller, giáo sư khoa học động vật tại Đại học Illinois Urbana Champaign, nhận định rằng cách mô tả tinh trùng bơi độc lập đến trứng đúng nhưng chưa đầy đủ.

Ông cho biết phần lớn sự di chuyển trong đường sinh dục nữ thực chất được tạo ra bởi các cơn co thắt của tử cung và ống dẫn trứng. Những co thắt này hoạt động tương tự chuyển động nhu động của hệ tiêu hóa, giúp đẩy dịch sinh học và tế bào bên trong cơ quan sinh sản.

Một nghiên cứu được công bố năm 1996 trên tạp chí Human Reproduction đã minh họa rõ cơ chế này. Các nhà khoa học đưa những hạt vi mô có kích thước tương đương tinh trùng vào tử cung của 64 phụ nữ tham gia nghiên cứu.

Kết quả cho thấy một số hạt đã di chuyển đến ống dẫn trứng chỉ trong vài phút. Điều này chứng minh rằng lực vận chuyển chủ yếu đến từ hoạt động cơ học của đường sinh dục nữ chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bơi của tinh trùng.

Hành trình ngược dòng của tinh trùng trong ống dẫn trứng

Trong khi tinh trùng di chuyển từ cổ tử cung vào tử cung, trứng lại được vận chuyển theo hướng ngược lại từ buồng trứng đến ống dẫn trứng. Trứng không có khả năng bơi nên việc di chuyển của nó phụ thuộc vào hệ thống lông mao lót bên trong ống dẫn trứng.

Sabine Koelle, giáo sư giải phẫu học và sinh học phát triển tại Đại học College Dublin, cho biết các lông mao này liên tục chuyển động để đẩy noãn bào về phía tử cung. Dòng chuyển động do lông mao tạo ra hình thành một môi trường dòng chảy mà tinh trùng phải vượt qua để tiếp cận trứng.

Theo Koelle, chuyển động của tinh trùng trong ống dẫn trứng không đơn thuần là tiến thẳng về phía trước. Tinh trùng có xu hướng định hướng về phía trung tâm của ống sinh dục. Nếu chúng bơi quá gần thành ống dẫn trứng, ma sát với thành biểu mô có thể khiến chúng mất động lực di chuyển.

Những rào cản sinh lý này khiến phần lớn tinh trùng không thể tiến xa. Các thống kê trong sinh học sinh sản cho thấy chỉ dưới 1% số tinh trùng được phóng ra có thể tiếp cận vùng gần trứng. Một phần lớn bị loại bỏ ngay từ cổ tử cung, nơi chất nhầy đóng vai trò như hàng rào lọc sinh học.

Chỉ dưới 1% tinh trùng có thể vượt qua các rào cản sinh lý để tiến gần đến trứng (Ảnh: Getty).

Koelle cho biết có tới khoảng 70% tinh trùng bị giữ lại tại cổ tử cung và không thể tiếp tục hành trình. Những tinh trùng vượt qua được khu vực này vẫn phải đối mặt với nhiều cơ chế sàng lọc khác trong tử cung. Tại đây, hệ miễn dịch của cơ thể nữ coi tinh trùng là vật thể lạ và nhiều tế bào tinh trùng sẽ bị các bạch cầu tiêu diệt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng những cơ chế này đóng vai trò như một hệ thống kiểm soát chất lượng sinh học. Chúng giúp loại bỏ phần lớn tinh trùng bất thường về hình dạng hoặc khả năng vận động trước khi chúng có cơ hội tiếp cận trứng.

Tinh trùng cần “trưởng thành” trong đường sinh dục nữ

Một điểm quan trọng khác khiến mô hình cuộc đua trở nên thiếu chính xác là tinh trùng chưa thể thụ tinh ngay khi vừa được phóng thích. Chúng phải trải qua một giai đoạn biến đổi sinh học được gọi là quá trình năng lực hóa tinh trùng.

Quá trình này xảy ra trong môi trường của đường sinh dục nữ và có thể kéo dài nhiều giờ. Trong giai đoạn đó, màng tế bào tinh trùng thay đổi cấu trúc, giúp chúng có khả năng nhận diện và xuyên qua lớp vỏ của trứng.

Tinh trùng không thể thụ tinh ngay sau khi được phóng thích mà phải trải qua giai đoạn biến đổi sinh học (Ảnh: Getty).

David J. Miller giải thích rằng những tinh trùng đến sớm nhất chưa chắc đã có lợi thế. Nếu chúng đến gần trứng trước khi hoàn tất quá trình năng lực hóa, chúng có thể không đủ khả năng thụ tinh.

Trong nhiều trường hợp, những tinh trùng đến chậm hơn nhưng đã hoàn tất quá trình biến đổi sinh học lại có cơ hội thành công cao hơn.

Ngay cả khi tinh trùng đã tiếp cận được ống dẫn trứng, chúng vẫn chưa gặp trứng ngay lập tức. Nhiều tinh trùng sẽ bám vào lớp biểu mô bên trong ống dẫn trứng và tồn tại tại đó trong một khoảng thời gian. Nghiên cứu sinh học cho thấy những tinh trùng có hình dạng bình thường và cấu trúc ổn định có khả năng bám dính tốt hơn.

Việc bám vào thành ống dẫn trứng mang lại lợi ích sinh học quan trọng. Nó giúp tinh trùng duy trì nguồn năng lượng và kéo dài thời gian sống, tạo điều kiện chờ trứng được giải phóng trong quá trình rụng trứng.

Khi trứng xuất hiện, các tín hiệu sinh học trong ống dẫn trứng sẽ kích hoạt một số tinh trùng tách khỏi thành ống và di chuyển tiếp.

Koelle cho biết ống dẫn trứng hoạt động như một bộ lọc sinh học cuối cùng. Chỉ những tinh trùng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về khả năng vận động và trạng thái sinh hóa mới có thể tiếp tục tiến đến trứng.

Tuy nhiên, hệ thống này không hoàn toàn hoàn hảo. Trong thực tế vẫn tồn tại các bệnh di truyền liên quan đến tinh trùng. Điều đó cho thấy quá trình chọn lọc sinh học trong thụ tinh có hiệu quả cao nhưng không thể loại bỏ toàn bộ rủi ro di truyền.

Các nhà khoa học ngày nay cho rằng quá trình thụ tinh giống một chuỗi sàng lọc sinh học nhiều bước hơn là một cuộc thi tốc độ. Hệ sinh sản nữ đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển, kiểm soát và lựa chọn tinh trùng.

Nhìn nhận theo cách này, hành trình của tinh trùng có thể được ví như một quá trình tuyển chọn khắt khe. Tinh trùng cần đạt đủ các điều kiện về hình dạng, khả năng vận động và trạng thái sinh học. Đồng thời, chúng cũng phải xuất hiện đúng thời điểm khi trứng rụng để cơ hội thụ tinh có thể xảy ra.

Những phát hiện này giúp thay đổi cách hiểu truyền thống về sinh học sinh sản ở người. Thay vì chỉ là cuộc đua của hàng triệu tế bào tinh trùng, thụ tinh thực chất là kết quả của sự phối hợp phức tạp giữa tinh trùng, trứng và môi trường sinh học trong cơ thể người phụ nữ.