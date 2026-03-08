Căn bệnh hiểm khiến cô gái 20 tuổi liệt nửa người sau nhiều cơn đau đầu

Bỗng liệt nửa người sau nhiều cơn đau đầu

Đó là trường hợp của nữ bệnh nhân tên T.N.P.L. (20 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Theo lời kể của gia đình, cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân thường xuyên lên cơn đau đầu, trung bình khoảng 15 ngày mỗi tháng.

Tại bệnh viện địa phương, cô gái được chẩn đoán sốt xuất huyết, nhưng 5 ngày sau bắt đầu bị méo miệng và liệt nửa người trái. 2 năm qua, L. thường xuyên lên cơn đau đầu và choáng. Dù đã đi khám và điều trị nhiều nơi, nhưng nhiều nơi nhầm tưởng là triệu chứng của bệnh Basedow (bệnh lý tự miễn gây cường giáp).

Gần đây, kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân mắc bệnh Moyamoya. Lúc này, gia đình được khuyên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

Kết quả chụp chiếu hình ảnh của bệnh nhân (Ảnh: BV).

Thời điểm vào cơ sở tuyến cuối ở TPHCM, L. trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau đầu nhiều, liệt mặt trái, yếu chân trái và liệt hoàn toàn tay trái. Tại khoa Ngoại thần kinh, kết quả chụp chiếu hình ảnh phù hợp với dấu hiệu của Moyamoya.

Đây là một dạng bệnh mạch máu não tiến triển, đặc trưng bởi tình trạng hẹp hoặc tắc dần đoạn tận của động mạch cảnh trong và các nhánh lớn trong sọ, kèm theo sự hình thành hệ tuần hoàn bàng hệ bất thường. Bệnh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra đột quỵ thiếu máu não hoặc xuất huyết não tái phát, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi.

Đáng chú ý, việc chẩn đoán bệnh này thường gặp khó khăn do biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thần kinh - nội khoa khác. Y văn ghi nhận tỷ lệ đột quỵ thiếu máu não ở bệnh nhân Moyamoya có triệu chứng là 17-33% trong 5 năm; tỷ lệ đột quỵ thứ phát trong 5 năm là 65-85%.

Ứng dụng công nghệ hiện đại giải cứu bệnh nhân trong 24 giờ

Sau khi xác định tình trạng cụ thể, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch não trong và ngoài sọ - một kỹ thuật thực hiện thường quy tại khoa Ngoại thần kinh.

Nhưng trong trường hợp này, ê-kíp sử dụng kính vi phẫu có tích hợp chức năng huỳnh quang mạch - công nghệ hiện đại bậc nhất trong phẫu thuật thần kinh được Bệnh viện Chợ Rẫy tiên phong đưa vào ứng dụng từ giữa năm 2025.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch não cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

TS Trần Minh Trí, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh cho biết, khi ứng dụng công nghệ trên, mạch máu trong quá trình phẫu thuật sẽ hiện lên rõ, giúp bác sĩ đánh giá hình ảnh chính xác và chọn lựa mạch máu có kích thước lớn để làm cầu nối.

Sau khi nối mạch máu não, ê-kíp tiếp tục tiêm thuốc huỳnh quang ICG lần 2 để lưu lượng máu vỏ não tăng lên ngay tức thì.

Hậu phẫu, bệnh nhân bắt đầu tự cử động tay bị liệt. Một ngày sau mổ, tay trái cô gái hồi phục sức cơ gốc chi gần như bình thường, tình trạng liệt mặt trái cải thiện hơn, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân được xuất viện 1 tuần sau đó.

Đưa con tái khám vào đầu tháng 3, anh T.C.B. (53 tuổi) xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy con khỏe mạnh trở lại, sức khỏe cải thiện gần như 80% sau 2 năm bị liệt, tôi vô cùng biết ơn ê-kíp điều trị. Tôi cũng mong các bậc phụ huynh đừng lơ là trước những biểu hiện bất thường của con trẻ, hãy đưa đi khám sớm để điều trị kịp thời”.

Bệnh nhân ổn định sức khỏe khi trở lại bệnh viện tái khám (Ảnh: BV).

TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, theo khuyến cáo mới nhất của Hội Đột quỵ châu Âu, các dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc bệnh Moyamoya gồm: đau đầu mãn tính; cơn thiếu máu não thoáng qua (yếu, tê liệt, nói khó, tê bì tay chân/mặt); đột quỵ ở người trẻ.

Vì vậy, khi có một trong các triệu chứng nói trên, bệnh nhân cần đến bệnh viện để được thăm khám chuyên khoa, dự phòng các nguy cơ đột quỵ và điều trị kịp thời.