Hàng trăm người đi cấp cứu sau ăn bánh mì: Chưa thể kết luận do Salmonella

Trưa 10/11, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã cập nhật tình hình của hàng chục bệnh nhân - trong vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc ở 2 cơ sở của tiệm "cô B." - mà bệnh viện tiếp nhận điều trị.

Theo đó, đến sáng cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 52 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm (tăng 16 ca so với báo cáo trước đó), bao gồm: 9 ca điều trị ngoại trú, 11 ca đã xuất viện và 32 ca đang tiếp tục điều trị nội trú.

Một trường hợp phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị sau khi ăn bánh mì (Ảnh: BV).

Trong số này, có trường hợp của bà V.N.H. (SN 1962, trú tại phường An Nhơn, TPHCM) bị buồn nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì cóc ngày 4/11, được nhập viện chiều 5/11. Qua cấy máu, bác sĩ xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Sau điều trị kháng sinh và bù dịch, sức khỏe của bà H. tiến triển tốt, dự kiến xuất viện trong ngày 11/11.

Còn chị Hoa (sinh năm 1978, ngụ phường An Nhơn, tên đã thay đổi) cùng 2 con đã ăn bánh mì cóc tại tiệm "cô B." vào tối 6/11, sau đó xuất hiện triệu chứng sốt, ớn lạnh, đau bụng, tiêu chảy, tự điều trị không hiệu quả.

Đến sáng 9/11 chị đưa các con đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám và được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, được điều trị kháng sinh, bù điện giải. Hiện tại, sức khỏe 3 mẹ con đã ổn định, hết sốt và tiêu chảy.

Nữ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sau thời gian điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong vòng 24 giờ sau khi bệnh nhân sử dụng thực phẩm nghi nhiễm khuẩn, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và nhanh chóng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella.

Đây là loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đến sáng 10/11 đơn vị ghi nhận 2 trẻ có liên quan đến sự việc trên nhập viện.

Đó là các bé trai 2,5 tuổi và 7 tuổi, đều ăn bánh mì cóc có kèm chả bên trong ngày 5/11, sau đó xuất hiện các tình trạng như đau bụng, nôn ói, sốt cao... Hai bệnh nhi này đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, được điều trị triệu chứng và theo dõi tích cực, chưa xác định được tác nhân gây bệnh.

Ngoài các bệnh viện trên, nhiều cơ sở khác cũng đã báo cáo hàng loạt ca bệnh liên quan sự việc đến Sở Y tế TPHCM, gồm Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận nhiều trường hợp nhất, với hơn 130 ca.

Hiện tại, mới chỉ tìm thấy vi khuẩn Salmonella trên bệnh phẩm của một trường hợp (Ảnh: BV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, các bộ phận chuyên môn của cơ quan này đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Hiện tại, vì mới chỉ tìm thấy vi khuẩn Salmonella trên một bệnh nhân, nên chưa thể kết luận đây là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Trước đó, Đoàn kiểm tra gồm Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp UBND phường Hạnh Thông đã đến kiểm tra đột xuất cơ sở bán bánh mì "cô B." trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tạm ngưng hoạt động, nên Đoàn đã niêm phong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm.

Ngoài cơ sở trên, một chi nhánh trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) cũng được ghi nhận có trường hợp bệnh nhân đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại đây.