Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM: Giải trình tự gen vi khuẩn
(Dân trí) - Trưa 12/11, Sở Y tế TPHCM đã cập nhật tình hình mới nhất trong vụ việc hàng trăm người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở địa phương.
Theo đó, tính đến 9h ngày 12/11, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã báo cáo Sở Y tế về việc tiếp nhận khám và điều trị tổng cộng 304 trường hợp gặp bất thường sức khỏe sau khi ăn bánh mì cóc ở 2 chi nhánh của tiệm "cô B." nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).
Trong đó, có 244 trường hợp đã xuất viện trong tình trạng ổn định sức khỏe, và hiện còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị nội trú. Riêng một trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đến sáng nay bệnh nhân đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.
Về kết quả xét nghiệm, cho đến nay bệnh viện điều trị đã phát hiện các tác nhân là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp từ mẫu cấy máu và cấy phân của bệnh nhân.
Bên cạnh đó, có 1 trường hợp khi xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, trường hợp này do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Nhóm vi khuẩn này không sinh độc tố ở ruột, không gây ngộ độc thực phẩm.
Do đó, Sở Y tế TPHCM nhận định, Salmonella là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc.
Cơ quan quản lý y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng phân lập được.
Hành động trên nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.
Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, dựa trên dữ liệu đang có, chưa thể kết luận đâu là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.
Liên quan đến sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương yêu cầu các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, chăm sóc tích cực để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người bệnh;
Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân; xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu; Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có), đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng;
Tăng cường phòng ngừa, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống.
Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.
Sở An toàn thực phẩm cũng phải báo cáo kết quả xử lý vụ việc nêu trên về Bộ Y tế theo quy định để tổng hợp và theo dõi.
Yêu cầu điều tra vụ hàng chục công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
Ngày 11/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương triển khai các nội dung, liên quan đến vụ hàng chục công nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở địa phương.
Trước đó, tại phường Đông Hưng Thuận ghi nhận một công ty xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Đơn vị này có ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với một đơn vị khác ở Hà Nội với hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Sau bữa ăn trưa với 410 suất ăn cho người lao động, có 50 trường hợp xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... được đưa vào các đơn vị y tế.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo bệnh viện tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).
Cục cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.