Theo đó, tính đến 9h ngày 12/11, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã báo cáo Sở Y tế về việc tiếp nhận khám và điều trị tổng cộng 304 trường hợp gặp bất thường sức khỏe sau khi ăn bánh mì cóc ở 2 chi nhánh của tiệm "cô B." nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Trong đó, có 244 trường hợp đã xuất viện trong tình trạng ổn định sức khỏe, và hiện còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị nội trú. Riêng một trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đến sáng nay bệnh nhân đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Về kết quả xét nghiệm, cho đến nay bệnh viện điều trị đã phát hiện các tác nhân là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp từ mẫu cấy máu và cấy phân của bệnh nhân.

Một trường hợp liên quan vụ việc điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, có 1 trường hợp khi xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, trường hợp này do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Nhóm vi khuẩn này không sinh độc tố ở ruột, không gây ngộ độc thực phẩm.

Do đó, Sở Y tế TPHCM nhận định, Salmonella là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc.

Cơ quan quản lý y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiến hành thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng phân lập được.

Hành động trên nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, dựa trên dữ liệu đang có, chưa thể kết luận đâu là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Sở Y tế TPHCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với đơn vị nghiên cứu tiến hành giải trình tự gen vi khuẩn ghi nhận trong vụ việc trên (Ảnh: BV).

Liên quan đến sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương yêu cầu các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, chăm sóc tích cực để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người bệnh;

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân; xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu; Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có), đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng;

Tăng cường phòng ngừa, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TPHCM tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm cũng phải báo cáo kết quả xử lý vụ việc nêu trên về Bộ Y tế theo quy định để tổng hợp và theo dõi.