Hai cháu bé bỏng thương tâm, nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốt
(Dân trí) - Người cha được cho là đã tưới xăng lên người hai con ruột châm lửa đốt lúc sáng sớm, khiến các cháu bé bị bỏng nặng toàn thân.
Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị 2 trường hợp trẻ bỏng thương tâm sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, một người đàn ông đã tưới xăng lên người hai con tên C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi, em bé G.) cùng người vợ đã ly hôn rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến các nạn nhân chịu thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.
Thời điểm nhập viện, bé trai 5 tuổi được ghi nhận bỏng 70-75% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.
Còn bé gái 13 tuổi được chẩn đoán 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.
Hiện tại, các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.
Trước nỗi đau quá lớn mà hai bệnh nhi trên đang gánh chịu, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để những bi kịch như vậy được phát hiện, ngăn chặn và can thiệp kịp thời?
Không chỉ nỗ lực cứu sống các em trên bàn mổ và phòng hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết sẽ đồng hành với các bệnh nhân bằng nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó nổi bật là mô hình “một cửa” - nơi tiếp nhận và cung cấp dịch vụ toàn diện cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn.
Mô hình một cửa tiếp nhận và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn. Các em sẽ được khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và được cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp tại chỗ. Đồng thời, trẻ sẽ được tư vấn pháp lý và kết nối với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi.
Sau khi điều trị, bệnh nhi sẽ được tiếp nhận chăm sóc và hỗ trợ tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM. Với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, TPHCM đang nỗ lực bảo vệ trẻ em bị bạo hành ngay từ khi các bé đến bệnh viện.
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, mô hình "một cửa" sẽ giúp cho công tác bảo vệ sức khỏe trẻ em được nhanh chóng, hiệu quả và được nối dài đến cộng đồng.