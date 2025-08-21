Hai cháu bé bỏng thương tâm, nghi bị cha ruột tưới xăng châm lửa đốt

Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị 2 trường hợp trẻ bỏng thương tâm sau một vụ phóng hỏa kinh hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, một người đàn ông đã tưới xăng lên người hai con tên C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi, em bé G.) cùng người vợ đã ly hôn rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến các nạn nhân chịu thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bé trai 5 tuổi được ghi nhận bỏng 70-75% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Hai cháu bé bỏng nặng đang được điều trị tích cực (Ảnh: BV).

Còn bé gái 13 tuổi được chẩn đoán 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Hiện tại, các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.