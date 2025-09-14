Thêm 2 bệnh viện ở TPHCM phát cảnh báo "nóng"

Theo đại diện phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), nơi này vừa phát hiện một trang fanpage sử dụng tên cả tên gọi, logo và hình ảnh của đơn vị.

Trang fanpage trên đã dùng hình ảnh và thông tin cháu bé bệnh rất nặng, kèm những lời lẽ gợi sự bi thương như "cứu con với", "rất thảm thiết"... để đăng bài, kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân có tên "DO TRONG HUY".

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định, fanpage trên là giả mạo và không có chuyện đơn vị dùng số tài khoản cá nhân để kêu gọi, xin tiền cho bệnh nhi.

"Các nhà hảo tâm nếu muốn giúp đỡ bệnh nhi, hãy liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1, qua số điện thoại (028).3927.4542, hoặc đến bệnh viện liên hệ trực tiếp để xác minh thông tin về các trường hợp cần giúp đỡ.

Làm như vậy, nguồn tiền sẽ được gửi đến đúng hoàn cảnh và đúng mục đích, kịp thời tiếp sức người bệnh, hạn chế lòng tốt bị lợi dụng. Trường hợp phát hiện trang giả mạo, kính mong mọi người không tương tác, không chia sẻ và báo cáo vi phạm đến facebook", phía Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo.

Fanpage thật của Bệnh viện Nhi đồng 1 có 60.000 lượt theo dõi (Ảnh: BV).

Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cũng vừa phát lên cảnh báo về các thông tin kêu gọi hỗ trợ không chính xác.

Theo đó, nơi này thời gian qua đã ghi nhận một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến các hoạt động kêu gọi tài trợ gắn mác quyên góp cho người đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, như bài xin tiền giúp ông N.M.K. bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não nặng.

Qua xác minh, đơn vị khẳng định không có bất kỳ trường hợp người bệnh nào như nội dung đã nêu đang điều trị tại bệnh viện.

"Chúng tôi trân trọng thông báo, việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của bệnh viện hoặc người bệnh để kêu gọi hỗ trợ sai mục đích là hành vi lợi dụng lòng tin cộng đồng. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín bệnh viện và các hoạt động thiện nguyện chính đáng.

Kính mong người dân luôn kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc đóng góp. Khi phát hiện những nội dung nghi ngờ, vui lòng liên hệ với bệnh viện qua số 1900.8087, hoặc thông báo cơ quan chức năng để được tiếp nhận và xử lý kịp thời", Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đề nghị.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương điều trị cho người bệnh (Ảnh: BV).

Trước đó, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cũng lần lượt cho biết đã phát hiện một số fanpage giả mạo các đơn vị, nhằm gây hiểu nhầm cho cộng đồng để trục lợi.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị này thậm chí còn nhận một số phản ánh từ người đăng ký hiến mô tạng, về việc một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Bệnh viện, gọi điện yêu cầu họ phải nộp một khoản phí để có thể nhận được thẻ đăng ký do bưu điện chuyển phát.

Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy đã phản ánh với bưu cục để xác minh và xử lý dứt điểm sự việc, nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự có thể xảy ra.