Hai bệnh viện ung bướu ở TPHCM, Hà Nội phát cảnh báo khẩn

Theo đó, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, hiện nay nơi này phát hiện có một số fanpage giả mạo đơn vị nhằm gây hiểu nhầm cho cộng đồng. Có fanpage còn lấy tên giống bệnh viện và đăng các hình ảnh, bài viết ghi lại hoàn cảnh bệnh nhi bị ung thư thương tâm để kêu gọi ủng hộ.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM phát đi cảnh báo việc bị giả mạo fanpage (Ảnh: BV).

Bệnh viện khẳng định chỉ có duy nhất một fanpage chính thức với hơn 111.000 lượt theo dõi, các kênh khác đều là giả mạo, không thuộc quản lý của đơn vị.

Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TPHCM chỉ nhận quyên góp trực tuyến cho bệnh nhân khó khăn qua tài khoản có tên "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng - CN TPHCM", số tài khoản: 118000122056, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - CN7.

"Để bảo vệ cộng đồng khỏi thông tin sai lệch, kính mong quý bệnh nhân và người dân không tương tác và báo cáo khi phát hiện có trang giả mạo", đại diện Bệnh viện Ung bướu TPHCM chia sẻ.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM chỉ có 1 fanpage duy nhất với hơn 111.000 lượt theo dõi (Ảnh: BV).

Trước đó, các bệnh viện tại TPHCM cũng liên tục cho biết đã bị mạo danh. Vào tháng 8, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM phát thông báo quan trọng về tình trạng giả mạo giải chạy thiện nguyện của đơn vị để lừa đảo người dân.

Trong đó, có fanpage mang tên "Giải chạy Răng Hàm Mặt 2025 - Chạy vì nụ cười trẻ thơ" thu hút 1.500 lượt thích và 1.500 người theo dõi.

Fanpage này ngang nhiên quảng cáo giải chạy đã chính thức mở cổng đăng ký, và mỗi bib (số đăng ký tham gia) bán được sẽ góp 50.000 đồng vào quỹ phẫu thuật nụ cười cho bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM khẳng định, hiện đơn vị không tổ chức bất cứ giải chạy online hay offline nào.

Cũng trong tháng 8, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã nhận một số phản ánh từ người đăng ký hiến mô tạng về vấn đề mạo danh lừa đảo, nhằm mục đích trục lợi.

Cụ thể, một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên của Bệnh viện, gọi điện yêu cầu người đăng ký phải nộp một khoản phí để có thể nhận được thẻ đăng ký hiến tạng do bưu điện chuyển phát.

TS.BS CK2 Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký hiến mô - tạng tại đây, bao gồm gửi đơn đăng ký, cấp và gửi thẻ đến địa chỉ người đăng ký… đều hoàn toàn miễn phí.

Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người đã phản ánh với bưu cục (nơi chuyển thư của Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đi các nơi) để xác minh và xử lý dứt điểm sự việc, nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi tương tự có thể xảy ra.

Hay mới đây, Bệnh viện K cũng cảnh báo về việc các fanpage và website giả mạo giải chạy "Hành trình tiếp sức" nhằm chiếm đoạt thông tin và tài sản của người tham gia.

Theo đó, giải chạy thường niên “Hành trình tiếp sức” do Bệnh viện K phối hợp Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo.

Bệnh viện K cảnh báo nhiều fanpage giả mạo giải chạy của bệnh viện vì bệnh nhân ung thư (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sự kiện không chỉ gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện, trung tâm, khoa ung bướu trên cả nước, mà còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, khuyến khích cộng đồng hành động vì trách nhiệm xã hội.

Giải chạy “Hành trình tiếp sức” mùa hai gây quỹ hỗ trợ người bệnh ung thư năm 2025 đã được phát động. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage giả mạo giải chạy, sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh từ kênh chính thức nhằm chiếm đoạt thông tin và tiền bạc của người dân.

“Khi tìm kiếm cụm từ "Hành trình tiếp sức", có thể thấy hơn 10 trang fanpage hiện ra, trong đó có một trang giả mạo, làm giả dấu tích xanh, mua lượt thích và theo dõi (khoảng 4.000 lượt), tạo cảm giác uy tín để lừa người dân chuyển tiền đăng ký BIB (số báo danh) qua các đường link giả”, ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết.

Nhiều người dân đã bị lừa mua BIB giả, thậm chí có trường hợp mất số tiền lớn vì đăng ký chung cho cả gia đình hoặc công ty. Bệnh viện K, Quỹ Ngày mai tươi sáng và Ban Tổ chức giải cũng đã nhận được nhiều phản ánh từ người dân về tình trạng này.

ThS.BS Nguyễn Bá Tĩnh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link đáng ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền qua fanpage giả mạo.

Người tham gia chỉ đăng ký qua kênh chính thức đã được công bố của ban tổ chức.

Ban Tổ chức cũng kêu gọi cộng đồng, khi phát hiện fanpage hoặc website giả, hãy chủ động báo cáo (report) tới Facebook để chung tay ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo đảm thành công và ý nghĩa nhân văn của giải chạy.