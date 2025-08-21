Giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, lấy ảnh em bé nguy kịch để quyên tiền

Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Bệnh viện TP Thủ Đức cũ, nằm trên đường Phú Châu) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi này vừa bị đối tượng lạ làm giả fanpage đăng các bài có dấu hiệu của việc trục lợi.

Theo đó, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế TPHCM ghi nhận sự xuất hiện của một số fanpage Facebook sử dụng tên và thông tin của Bệnh viện để đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện.

Cụ thể, fanpage giả mạo đã dùng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đồng thời sử dụng cả địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của Bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính.

Trong đó, có bài đăng sử dụng hình ảnh một cháu bé, kèm nội dung: "Xin kêu gọi giúp cháu Tâm gặp tai nạn đang phải nuôi não". Bên dưới bài viết đăng tải số tài khoản ngân hàng cá nhân và hướng người xem đến việc chuyển tiền.

Fanpage giả mạo thông tin Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để kêu gọi từ thiện (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhận định, fanpage trên đã lợi dụng uy tín của nơi này để gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân.

Bệnh viện khẳng định không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức; không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ, nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của Bệnh viện.

"Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo đến người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh.

Khi cần xác minh, vui lòng liên hệ qua các kênh chính thống của Bệnh viện, gồm website (https://benhvienthuduc.vn), fanpage chính thức (https://www.facebook.com/benhviendakhoathuduc/) và đường dây nóng theo số 0966 331 010.

Chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông và cộng đồng trong việc lan tỏa thông tin chính thống, chung tay ngăn chặn hành vi giả mạo, bảo vệ uy tín của Bệnh viện và quyền lợi chính đáng của người dân", phía Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài bài viết quyên tiền nói trên, fanpage giả mạo vừa nêu còn đăng tải nhiều ca bệnh khác, đồng thời dùng cả hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (nằm trên đường Lê Văn Chí, TP Thủ Đức cũ) để làm ảnh bìa.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng bị giả mạo để kêu gọi từ thiện (Ảnh: BVCC).

Trước đó vào tháng 4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng cảnh báo về tình trạng có đối tượng dùng hình ảnh cháu bé 9 tháng tuổi "bị nhiễm trùng, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh" giả mạo, kêu gọi hỗ trợ trên danh nghĩa của đơn vị.

Đến cuối tháng 7, Sở Y tế TPHCM cũng cảnh báo những ngày gần đây đã xuất hiện thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế nhằm lừa đảo người hiến máu tại TPHCM. Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “kết quả hiến máu bất thường".

"Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các cuộc gọi, tin nhắn lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ, đồng thời chủ động báo cáo cho cơ quan công an hoặc thông báo về các cơ sở y tế để được hỗ trợ và xử lý kịp thời", Sở Y tế TPHCM hướng dẫn.