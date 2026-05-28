Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn để xử lý vụ việc ở Trung tâm Y tế Hòa Hưng

Liên quan đến việc hàng chục y bác sĩ từng công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (TPHCM) cho biết không được chi trả các khoản thu nhập tăng thêm theo quy định thời gian dài, khiến cuộc sống lao đao, sau phản ánh của Dân trí, mới đây Sở Y tế TPHCM đã có văn bản chỉ đạo khẩn.

Cụ thể, theo văn bản do ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM ký ban hành, qua công tác xét duyệt quyết toán năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (cũ) và các báo cáo, Sở Y tế nhận thấy đến nay đơn vị trên chưa có báo cáo phù hợp về số liệu giải trình nhu cầu thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐNQ và Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND.

Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Do đó, Sở Y tế đề nghị Giám đốc Trạm Y tế Hòa Hưng (nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ) rà soát, tính toán và báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương từ tháng 6/2020 đến hết năm 2025.

Trong đó, có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/2025/NQ/HĐND từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, quý 3/2025 và quý 4/2025, trên cơ sở kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động, nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp và trích lập từ nguồn thu theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc không thực hiện thu hồi các nội dung chi sai hoàn trả nguồn cải cách tiền lương chưa trích đủ, chậm trễ trong việc đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động giai đoạn tháng 6/2020 đến tháng 4/2021.

"Sở Y tế đề nghị Giám đốc Trạm Y tế Hòa Hưng - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng khẩn trương chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo đầy đủ các nội dung trên, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu báo cáo", văn bản khẩn nêu rõ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế TPHCM cho biết, qua rà soát, cơ quan này xác định tổng kinh phí còn phải xử lý của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng giai đoạn 2020-2025 là hơn 20 tỷ đồng, rải rác 5 quý của các năm.

Phía Sở Y tế lý giải, do các vấn đề tài chính của cơ sở nêu trên kéo dài nhiều năm, liên quan nhiều giai đoạn quản lý khác nhau, nên để xử lý dứt điểm cần phải tính toán lại toàn bộ từ năm 2020 đến nay.

Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng tiền thân là Trung tâm Y tế quận 10 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng rà soát công nợ, tài sản và nguồn thu chi đầy đủ, Sở Y tế TPHCM sẽ chuyển giải trình chi tiết đến Sở Tài chính. Từ đó, các Sở ngành sẽ tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND TPHCM có hướng gỡ vướng, sớm giải quyết các quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Trước đó, Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ báo cáo Sở Y tế TPHCM về việc phát sinh công nợ lên đến hàng chục tỷ đồng trong thời gian dài. Cụ thể, đến ngày 15/12/2025, tổng công nợ Trung tâm còn phải thanh toán là hơn 36,5 tỷ đồng, với phần lớn là công nợ thuốc khám, chữa bệnh (hơn 28,5 tỷ đồng).

Lãnh đạo đơn vị đề xuất xem xét khoanh nợ đối với các khoản không còn khả năng thanh toán, cũng như kiến nghị UBND TPHCM và Sở Y tế có cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng kéo dài.