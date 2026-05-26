Nắng nóng như chảo lửa, bật điều hòa bao nhiêu độ để tránh đột quỵ?

Những ngày gần đây, nhiều tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung ghi nhận nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Theo ghi nhận lúc 13h tại một số khu vực, nhiệt độ vượt ngưỡng 39 độ C như: Láng (Hà Nội) 39,7 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C...

Trong bối cảnh nền nhiệt ngoài trời tăng cao, điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong nhiều gia đình, đặc biệt vào ban đêm. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc bật điều hòa quá lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng về có thể gây hại cho sức khỏe.

Cơ thể dễ quá tải trong ngày nắng gắt

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, khi thời tiết nóng bức, cơ thể sẽ giãn mạch và tăng tiết mồ hôi để làm mát. Quá trình này khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, nhịp tim tăng và huyết áp dễ biến động.

Nhiệt độ tại khu vực đường Nguyễn Trãi lúc 13h ngày 25/5, mà phóng viên ghi nhận lên đến 48 độ C (Ảnh: Nguyễn Hải).

Việc đổ mồ hôi liên tục còn khiến cơ thể mất nước và điện giải. Nếu không được bù kịp thời, thể tích máu giảm, máu trở nên cô đặc hơn, lưu thông kém, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch.

“Nắng nóng không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tạo ra hàng loạt thay đổi sinh lý bất lợi cho sức khỏe”, BS Hoàng nhấn mạnh.

Ngoài ra, nền nhiệt quá cao có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương. Khi trung khu điều nhiệt bị quá tải, cơ thể có thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, thân nhiệt tăng bất thường, gây tổn thương não, tim và thận nếu không được xử trí kịp thời.

Không nên để điều hòa quá lạnh khi ngủ

Theo BS Hoàng, thói quen hạ nhiệt độ điều hòa quá thấp ngay khi bước vào phòng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng khiến cơ thể khó thích nghi, nhất là khi di chuyển liên tục giữa hai môi trường. Người dùng có thể bị chóng mặt, mệt mỏi, rối loạn điều hòa thân nhiệt, thậm chí tăng nguy cơ sốc nhiệt.

Chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ điều hòa phù hợp nên duy trì ở mức 25-27 độ C.

“Để nhiệt độ quá thấp không chỉ tốn điện mà còn tạo ra chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong phòng và ngoài trời, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi ra vào phòng điều hòa”, BS Hoàng nói.

Người dân cũng không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt trong lúc ngủ. Thói quen này có thể gây kích ứng đường hô hấp, đau đầu, khô niêm mạc, thậm chí làm tăng nguy cơ liệt dây thần kinh mặt ở một số trường hợp.

Những lưu ý để tránh sốc nhiệt mùa hè

BS Hoàng khuyến cáo người dân cần uống nước đều trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống. Khi vừa đi ngoài nắng về, không nên vào phòng quá lạnh ngay hoặc tắm lập tức khi cơ thể còn đổ nhiều mồ hôi.

Phòng sử dụng điều hòa cũng cần được thông gió hợp lý. Nếu đóng kín suốt đêm, nồng độ CO₂ có thể tăng, khiến không khí ngột ngạt, người ngủ dậy dễ mệt mỏi, buồn ngủ và giảm tập trung.

Điều hòa cần được vệ sinh định kỳ để hạn chế bụi bẩn, nấm mốc phát tán vào không khí, làm tăng nguy cơ dị ứng và viêm đường hô hấp.

Nhóm cần được theo dõi sát trong mùa nắng nóng gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có tiền sử đột quỵ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, lơ mơ, khó thở, đau tức ngực hoặc yếu liệt tay chân, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.