Ngày 25/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch về việc phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại một số xã, đặc khu, với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của 15 bệnh viện và trung tâm y tế khu vực.

Đây là một trong những đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên của thành phố, nhằm hiện thực hóa mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Theo kế hoạch, hoạt động khám sức khỏe sẽ được triển khai từ ngày 22/5 đến hết tháng 6. Đối tượng ưu tiên gồm trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi.

Trong đợt khám này, nhiều bệnh viện tuyến trên được huy động trực tiếp hỗ trợ trạm y tế xã, đặc khu tổ chức khám sức khỏe cho người dân, để vừa giúp tăng nhanh số lượng người dân được khám, vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Đối với người trên 18 tuổi, nội dung khám phải bảo đảm đầy đủ các chuyên khoa theo quy định, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo điện tim, chụp X-quang phổi… Qua đó giúp phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn.

Đối với trẻ em, hoạt động khám tập trung đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng, tai mũi họng, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe học đường.

Người dân khám sàng lọc sức khỏe tại TPHCM vào tháng 4 (Ảnh: BV).

Các tổ khám sức khỏe sẽ được tổ chức phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên nhập liệu và lực lượng hỗ trợ cần thiết. Đối với các khu vực xa trung tâm, đi lại khó khăn như xã đảo, đặc khu hoặc vùng ven, ngành y tế sẽ bố trí thêm các tổ khám lưu động.

Không dừng lại ở đó, TPHCM đặt mục tiêu hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân trên nền tảng số. Tất cả kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn tất cập nhật dữ liệu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc khám, nhằm phục vụ quản lý sức khỏe liên tục và theo dõi sau khám.

Để bảo đảm tỷ lệ người dân tham gia đạt cao, các địa phương sẽ huy động toàn bộ hệ thống chính trị, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, khu phố, tổ dân phố cùng tham gia "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", phát giấy mời, nhắc lịch và hỗ trợ người dân tham gia khám đúng thời gian theo kế hoạch.

Theo thống nhất, 9 xã và đặc khu (gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Thạnh An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và Côn Đảo) là các địa bàn đầu tiên ở TPHCM được tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân, với quyết tâm cơ bản hoàn thành ngay trong quý 2.

Kết quả triển khai tại 9 địa bàn trên sẽ là những bài học thực tiễn và cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục mở rộng mô hình khám sức khỏe toàn dân quy mô lớn hơn trong thời gian tiếp theo, theo đúng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo phân công của Sở Y tế TPHCM, các đơn vị tham gia khám chữa bệnh đợt này gồm: Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè cùng các Trung tâm Y tế khu vực Long Đất, Hồ Tràm và Bắc Tân Uyên. Ngoài ra, nhiều bệnh viện chuyên khoa khác cũng sẵn sàng cử bác sĩ hỗ trợ khi các điểm khám thiếu nhân lực chuyên môn.

