Kiểm tra 13 quán ăn ở TPHCM, 11 nơi vi phạm an toàn thực phẩm

Chiều 25/5, Công an phường Thủ Dầu Một cho biết, lực lượng vừa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh từ người dân, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an phường Thủ Dầu Một đồng loạt ra quân, kiểm tra đột xuất 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gồm 6 công ty và 7 hộ kinh doanh) trên địa bàn. Trong đó, 11 cơ sở vi phạm nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hai nhân viên của một cơ sở ăn uống không mặc áo khi sơ chế thức ăn (Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một).

Nhiều vi phạm được phát hiện, như: môi trường làm việc ẩm thấp, không đảm bảo vệ sinh; sàn nhà bếp đọng nước bẩn, rác và thực phẩm thừa vứt ngổn ngang sát khu vực chế biến; các loại hải sản, thịt, đồ đông lạnh có dấu hiệu được tích trữ lâu ngày trong những tủ cấp đông đóng tuyết dày đặc, hoen ố, không che đậy, không nhãn mác xuất xứ.

Tại một số cơ sở, nhân viên không mang bao tay, khẩu trang khi trực tiếp chế biến thực phẩm, thậm chí không mặc áo trong lúc sơ chế thức ăn; quy trình chế biến không đảm bảo quy tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Ngoài ra, một số cơ sở đã hoạt động lâu năm, nhưng vẫn chưa đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều thực phẩm được tích trữ lâu ngày trong tủ cấp đông, không đảm bảo vệ sinh (Ảnh: Công an phường Thủ Dầu Một).

Ngoài xử lý các vi phạm nêu trên, Công an phường Thủ Dầu Một cũng vận động các cơ sở kinh doanh phải đặt đạo đức kinh doanh và sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu; kiên quyết không sử dụng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ giấy phép và các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.