Ngày 25/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo công tác thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026.

Theo đó, Sở ATTP đã thành lập 30 đoàn để tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, tập trung kiểm tra các bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng 310/449 cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra. Qua đó, có 5 cơ sở bị phát hiện hành vi sai phạm: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hiệu lực; hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng hoặc không được che kín.

Với sai phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã xử phạt 5 cơ sở số tiền 133 triệu đồng.

Theo báo cáo do ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở ATTP TPHCM ký ban hành, các đoàn kiểm tra đã nhận được sự phối hợp tích cực từ chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, giúp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra thực tế và nâng cao tính khách quan.

Đa số các cơ sở được kiểm tra đều có ý thức và nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, có 5/310 cơ sở kiểm tra bị phát hiện vi phạm. Đây là tỷ lệ nhỏ, và các cơ sở vi phạm đã hoạt động lâu năm, chủ yếu cung cấp dịch vụ suất ăn tại các khu công nghiệp, có số lượng lao động lớn.

Nguyên nhân vi phạm không đến từ việc hoạt động "chui" lẩn tránh pháp luật ngay từ khi thành lập, mà do việc thiếu kiểm tra hoặc kiểm tra chưa chặt chẽ thời hạn các hồ sơ pháp lý liên quan, dẫn đến vi phạm.

Tỷ lệ cơ sở không thể tiến hành kiểm tra thực tế theo danh sách phê duyệt ban đầu còn khá cao (chiếm tỷ lệ 30,6%). Nguyên nhân chủ yếu do cơ sở ngưng hoặc tạm ngưng hoạt động, thay đổi pháp nhân hoặc sai lệch thông tin địa chỉ...

Ngoài ra, nhiều cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp có đặc thù hoạt động vào sáng sớm, nên gây khó khăn trong công tác kiểm tra trong giờ hành chính thông thường, bỏ lỡ thời điểm quan trọng để đánh giá chính xác các điều kiện vệ sinh thực tế.

Trước đó, Sở ATTP TPHCM cũng phát hiện hai cơ sở sản xuất nước đá viên cung cấp cho trường học có hành vi "Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tiêu chuẩn đã công bố".

Hai cơ sở này bị xử phạt 75 triệu đồng, cũng như chịu hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động có thời hạn (một cơ sở bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng; cơ sở còn lại bị đình chỉ trong 3 tháng do tái phạm).

Trong một diễn biến khác về quản lý ATTP, ngày 21/5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã bắt quả tang một lò giết mổ không phép ở phường Tân Đông Hiệp, buộc tiêu hủy gần 1 tấn gà thành phẩm trước khi ra thị trường.