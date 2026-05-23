Bệnh viện ở TPHCM ghép thận thành công 100 ca, nhận giải "đại sứ đồng hành"

Ngày 23/5, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 100. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại Bệnh viện.

Kết quả theo dõi sau ghép, tỷ lệ sống còn sau 5 năm của người bệnh và thận ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đạt 100%. Kết quả này phản ánh hiệu quả điều trị, quy trình chăm sóc toàn diện và năng lực quản lý, theo dõi lâu dài người bệnh sau ghép theo các tiêu chuẩn y khoa hiện đại.

Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người suy thận giai đoạn cuối.

Một trường hợp ghép thận tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: BV).

TS.BS Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu cho biết, đối với trường hợp ghép thận thứ 100 mới đây, kết quả chẩn đoán hình ảnh trước mổ ghi nhận bất thường giải phẫu mạch máu của thận hiến.

Ê-kíp điều trị đã phối hợp hội chẩn chặt chẽ với khoa Chẩn đoán hình ảnh để đánh giá kỹ cấu trúc giải phẫu, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu và kiểm soát các nguy cơ trong quá trình ghép. Sau khi hoàn tất nối mạch máu, thận ghép đã hoạt động tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Bên cạnh đó, đối với người hiến, các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật nội soi 3D, ít xâm lấn để lấy thận, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục hậu phẫu và đảm bảo tính thẩm mỹ.

"Dấu mốc 100 ca ghép thận là kết quả của chiến lược phát triển kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ban Giám đốc Bệnh viện, cũng như cho thấy sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa nhiều chuyên khoa và đơn vị.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật cao trong lĩnh vực ghép tạng, tăng cường năng lực phối hợp đa chuyên khoa, chuẩn hóa quy trình điều trị và theo dõi sau ghép nhằm mang lại cuộc sống mới cho nhiều người bệnh", phía Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khẳng định.

Trước đó, tại lễ trao giải thưởng "Đại sứ truyền thông ngành Y - KMOLs 2026", do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 22/5, Đơn nguyên Rối loạn vận động - khoa Thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã được vinh danh ở hạng mục "Đại sứ truyền thông đồng hành".

Y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cùng nhiều đơn vị khác tại lễ vinh danh "Đại sứ truyền thông ngành y" (Ảnh: BTC).

Được thành lập từ năm 2008, Đơn nguyên Rối loạn vận động chú trọng công tác truyền thông và giáo dục cộng đồng thông qua hệ sinh thái đa kênh. Hoạt động nổi bật là chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân Parkinson được tổ chức hằng năm, kết nối chuyên gia với người bệnh.

Đồng thời, nhóm "Cộng đồng người bệnh Parkinson" với 638 thành viên cùng các chương trình tư vấn trực tuyến được đơn vị duy trì thường xuyên, lan tỏa kiến thức y khoa và hỗ trợ người bệnh kịp thời, giúp họ giảm mặc cảm.

"Parkinson và các rối loạn vận động không đồng nghĩa với việc đánh mất chất lượng cuộc sống. Khi được tiếp cận thông tin chính thống, được lắng nghe và hỗ trợ đúng cách, người bệnh có thể chủ động hơn trong điều trị, tự tin thích nghi với bệnh và tiếp tục giữ vai trò tích cực trong gia đình cũng như xã hội", các bác sĩ nhấn mạnh.