Trứng rất bổ dưỡng, nhưng nên thận trọng khi kết hợp với 5 thực phẩm này

Trứng là một trong những thực phẩm phổ biến và đa năng nhất trên thế giới. Việc ăn trứng hợp lý có thể hỗ trợ phát triển cơ bắp, chức năng não bộ và sức khỏe mắt.

Lòng đỏ trứng chứa chất béo lành mạnh cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, có vai trò hỗ trợ bảo vệ thị lực. Trứng cũng chứa cholesterol có lợi nếu được tiêu thụ ở mức hợp lý.

Trứng có thể được luộc, chiên, chần hoặc rán, phù hợp với nhiều bữa ăn trong ngày. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia dinh dưỡng, có những thực phẩm nên hạn chế dùng cùng trứng để tránh gây khó chịu tiêu hóa.

Ăn trứng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: iStock).

Sữa đậu nành

Theo Times of India, cả trứng và sữa đậu nành đều giàu protein. Với một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc dùng cùng lúc hai thực phẩm giàu đạm có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng với lượng vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể thay vì coi đây là sự kết hợp “cấm kỵ”.

Trà

Nhiều người có thói quen uống trà sau bữa sáng có trứng. Tuy nhiên, trà chứa polyphenol và tanin - những hợp chất có thể ảnh hưởng phần nào đến khả năng hấp thụ protein và sắt.

Một số nghiên cứu cho thấy việc uống trà ngay sau bữa ăn có thể làm giảm hấp thụ dinh dưỡng. Vì vậy, nên uống trà cách bữa ăn khoảng 30-60 phút.

Thực phẩm nhiều đường

Các món quá ngọt dùng cùng trứng có thể làm bữa ăn mất cân bằng dinh dưỡng, đồng thời khiến lượng đường trong máu tăng nhanh hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên kết hợp trứng với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hoặc chất béo lành mạnh để giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Chuối

Chuối và trứng đều là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ở một số người, việc ăn cùng lúc có thể gây cảm giác đầy bụng hoặc chậm tiêu.

Nếu cảm thấy khó chịu sau khi sử dụng, người dùng có thể tách hai thực phẩm này sang các thời điểm khác nhau trong ngày.

Các món quá nhiều đạm, chất béo

Việc ăn trứng cùng lượng lớn thịt đỏ hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến bữa ăn trở nên nặng nề, đặc biệt vào buổi tối.

Để cân bằng dinh dưỡng, nên kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây thay vì tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo trong cùng một bữa ăn.