Liên quan đến bất cập trong hoạt động của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ (TPHCM), mới đây, phóng viên Dân trí nhận được phản ánh của hàng chục nhân viên y tế từng công tác tại nơi này, cho biết không được chi trả các khoản thu nhập tăng thêm kéo dài, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (cũ) phản ánh đến phóng viên Dân trí việc bị chậm chi trả chế độ kéo dài (Ảnh: Hoàng Lê).

Chờ đợi thu nhập tăng thêm mỏi mòn

Ông L.K.S., từng là nhân viên khoa Dược của cơ sở trên chia sẻ với phóng viên bằng giọng ngậm ngùi: “Nhiều tháng qua, anh em chúng tôi đi làm với nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực. Không ai muốn đến nước này, nhưng tiền bị treo quá lâu, chúng tôi buộc phải lên tiếng”.

Theo ông S., tập thể viên chức và người lao động tại Trung tâm Y tế Hòa Hưng cũ đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ 10 tháng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, giai đoạn từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021 (thời điểm xảy ra dịch Covid-19).

Bên cạnh đó, khoản thu nhập tăng thêm của quý 3-4 năm 2025 theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND của họ cũng không được giải ngân.

Nam nhân viên y tế chia sẻ, ông cùng nhiều nhân viên đã đặt câu hỏi đến Ban giám đốc Trung tâm, nhưng được trả lời "không còn khả năng chi trả”. Họ cũng gửi đơn phản ánh sự việc đến Sở Y tế TPHCM kèm theo các chứng từ liên quan, nhưng đến nay mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.

Sau ngày 1/1, Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng đã được sắp xếp thành 3 trạm y tế mới theo mô hình chính quyền hai cấp. Hoàn cảnh này khiến các nhân viên y tế càng thêm lo lắng vì các vấn đề về thu nhập chưa được làm rõ, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

"Điều chúng tôi cần nhất là một hướng giải quyết rõ ràng, để anh em yên tâm công tác, ổn định cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho ngành y", ông S. nói.

Còn chị D.H., viên chức công tác nhiều năm tại cơ sở y tế trên kể, trước khi sáp nhập với Bệnh viện quận 10 (tháng 6/2020), Trung tâm Y tế quận 10 (tiền thân của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng) trả lương, phụ cấp và các khoản thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế rất đầy đủ.

Sau thời điểm này, cơ cấu tổ chức và cách quản lý của Trung tâm thay đổi. Giai đoạn này lại bùng phát dịch Covid-19, khiến áp lực công việc của nhân viên y tế tăng gấp nhiều lần, nhưng các khoản thu nhập tăng thêm lại không được chi trả đủ.

Biên bản một trong những lần đối thoại của Ban giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (cũ) với viên chức, người lao động (Ảnh: Hoàng Lê).

Những năm sau đó, Ban giám đốc mới của Trung tâm tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân viên. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được vẫn là “chờ quỹ”, “chờ hướng dẫn”, “chờ xử lý nợ”… Trong khi đó, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, khiến lương cơ bản của họ không đủ trang trải cuộc sống.

“Chúng tôi không được thông báo việc khắc phục ra sao, chỉ biết rằng các khoản nợ của Trung tâm vẫn tồn tại, kéo theo quyền lợi của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng.

Những khoản nợ này không phải do chúng tôi tạo ra, nên việc người lao động phải gánh chịu là điều rất bất công. Chỉ mong sớm được giải quyết, để mọi người không phải sống trong tâm trạng chờ đợi, lo lắng suốt nhiều năm như thế này”, chị H. bày tỏ.

Hệ quả tích lũy từ nhiều năm, cần phương án hỗ trợ

Phóng viên Dân trí đã liên hệ bác sĩ Phan Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hoà Hưng (cũ) để trao đổi về các phản ánh của viên chức, người lao động nơi này.

Bác sĩ Tâm thừa nhận có thực trạng như các nhân viên y tế phản ánh. Ông cho biết, các vấn đề liên quan đến công nợ và chế độ của viên chức, người lao động là hệ quả tích lũy từ nhiều năm trước.

Cụ thể, các khoản nợ bắt đầu hình thành từ năm 2014 và kéo dài qua các giai đoạn khác nhau. Trong đó, có thời kỳ Trung tâm còn hoạt động độc lập và giai đoạn chuyển đổi mô hình sau khi sáp nhập với Bệnh viện quận 10 (cũ).

Việc chuyển tiếp nghĩa vụ tài chính giữa các đơn vị khiến công nợ chồng chéo, khó xác định rõ trách nhiệm của từng thời kỳ, dẫn đến quá trình xử lý gặp nhiều vướng mắc.

Trung tâm đã nhiều lần báo cáo chi tiết tình hình tài chính, nguồn gốc các khoản nợ theo yêu cầu của Sở Y tế TPHCM. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ đang được tổng hợp, rà soát lại từng hạng mục để trình lên UBND TPHCM và các cơ quan liên quan xem xét phương án xử lý.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ đề xuất cơ chế hỗ trợ để xử lý các khoản nợ (Ảnh: Hoàng Lê).

Về chế độ cho nhân viên, bác sĩ Tâm chia sẻ, các khoản thu nhập tăng thêm được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TPHCM qua từng thời kỳ. Mặc dù tên gọi và quy định cụ thể thay đổi theo từng năm, nhưng mục tiêu chung là hỗ trợ đời sống cho đội ngũ y tế cơ sở.

Khi các khoản này bị chậm chi trả, tâm lý và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, tạo ra sự bức xúc kéo dài.

Hiện tại, Trung tâm Y tế Hòa Hưng (cũ) đã được tách thành ba trạm y tế. Nhưng trong thời gian chuyển tiếp, con dấu và trách nhiệm pháp lý của Trung tâm vẫn còn hiệu lực để tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng.

Bác sĩ Tâm mong muốn Sở Y tế và UBND TPHCM có cơ chế hỗ trợ, để Trung tâm cũ xử lý công nợ hơn 36 tỷ đồng gồm nhiều khoản khác nhau - trong đó có chế độ của viên chức, người lao động - giúp đội ngũ y tế yên tâm công tác.

Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận nội dung phản ánh liên quan đến việc chưa chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND và bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật cho viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng.

Sở Y tế đề nghị đơn vị nêu trên rà soát, báo cáo chi tiết nội dung phản ánh, để có hướng xử lý theo quy định.

Mới đây, Văn phòng UBND TPHCM cũng chuyển đơn của một số viên chức, người lao động Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng - liên quan đến sự việc trên - về Giám đốc Trung tâm để xem xét, giải quyết, theo quy trình xử lý đơn thư quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP.