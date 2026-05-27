6 loại nước “vàng” hồi sinh cơ thể trong ngày nắng đỉnh điểm

Nước dừa

Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết nước dừa là một loại nước uống có tác dụng giải khát và cung cấp nhiều dinh dưỡng như đường tự nhiên, chất béo, axít amin, axit hữu cơ và các enzyme, các vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamin C, chất béo, kali... tốt cho sức khỏe.

Với lượng nước và hàm lượng kali dồi dào, nước dừa giúp cân bằng điện giải, giúp cải thiện hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ miễn dịch và cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể. Vì vậy, nước dừa thường được dùng nhằm bổ sung nước và điện giải cho cơ thể trong trường hợp bài tiết mồ hôi quá nhiều, mất nước do sốt, tiêu chảy…

"Tuy nước dừa là loại đồ uống bổ dưỡng, cung cấp khoáng chất, các chất điện giải và tăng cường miễn dịch nhưng cũng không nên uống quá nhiều. Một người có thể uống khoảng 300-500ml mỗi ngày (1-2 quả)", TS Giang nói.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý không uống khi nước dừa đã để bên ngoài quá 20 phút. Tốc độ sản sinh vi khuẩn của nước dừa tương đối nhanh, khoảng chừng 20 phút.

Nước đỗ đen

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cơ sở 3, cho biết, theo y học cổ truyền, đậu đen hay đỗ đen vị ngọt nhạt, tính mát, tác dụng bổ huyết, bổ can thận, giải phong nhiệt, giải độc, hạ khí, lợi tiểu. Thành phần hóa học của đỗ đen khá đa dạng nên có nhiều tác dụng như trị đau lưng, chữa mất ngủ, táo bón, bồi bổ phụ nữ sau sinh hoặc giúp giảm cân.

Nước đỗ đen là một loại đồ uống dân gian rất phổ biến vào mùa hè tại nước ta. Uống nước đỗ đen hàng ngày có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, giải độc.

"Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên uống nước đỗ đen 2-3 lần/tuần, với lượng 100-250ml/lần. Bạn không nên uống nước đỗ đen thay nước uống hàng ngày vì đậu đen chứa phytate, gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho, có thể dẫn tới thiếu máu, loãng xương", BS Vũ nhấn mạnh.

Người có bệnh tiểu đường không nên pha đường vào nước đỗ đen. Loại nước này cũng có tác dụng lợi tiểu, nên người có bệnh thận cần thận trọng khi sử dụng, nên ăn uống theo lời khuyên của thầy thuốc.

Nước chanh

Theo Health Shots, nước chanh không chỉ giúp bạn giải nhiệt mà còn giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Loại đồ uống này cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và thúc đẩy giảm cân. Được xếp vào trái cây họ cam quýt nên chanh giàu vitamin C, tinh dầu và cả chất chống oxy hóa.

TS Giang cho biết thêm, uống nước chanh giúp chúng ta đủ nước và thải độc tố ra khỏi cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ nước đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động và hiệu suất lao động của con người, đồng thời nó cũng hỗ trợ việc cung cấp năng lượng thích hợp.

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu chứa 92% nước. Bên cạnh chức năng giải nhiệt, dưa hấu còn là thực phẩm giàu vitamin C, A, chất xơ… Dưa hấu càng chín thì hàm lượng lycopen và beta-caroten càng cao. Ăn dưa hấu có tác dụng chống viêm, bảo vệ não và hỗ trợ hoạt động khỏe mạnh của gan.

Nước mía

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe như vitamin C, vitamin B1, kali, canxi, photpho, phenolic, flavonoid…

Nước mía giúp bù nước, giải khát và tăng cường năng lượng ngay tức thì. Loại đồ uống này cũng rất giàu carbohydrate, protein, sắt, kali và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác nên nó là thức uống năng lượng lý tưởng. Đặc biệt là trong những tháng hè, một ly nước mía mát lạnh thực sự làm sống lại cả sức khỏe lẫn mức độ cạn kiệt năng lượng của bạn.

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng nhất của nước mía đó là lợi tiểu, có nghĩa là nó giúp điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận và đảm bảo chức năng của thận.

Nước gạo rang

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), nước gạo rang là một loại thức uống đơn giản, dễ làm mà nguyên liệu lại cực kỳ gần gũi với người dân Việt Nam. Nước gạo rất giàu carbohydrate, cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào.

Vào mùa hè hay khi lao động nặng nhọc, cơ thể có xu hướng mất nước và muối qua mồ hôi. Các thành phần trong nước gạo giúp bổ sung các chất dinh dưỡng và nước đã mất, làm giảm nguy cơ mất nước.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyên, ngay cả khi khát nước bạn cũng không nên uống quá nhiều một lúc.

Tốt nhất là chúng ta nên uống từ từ, từng ngụm một để nước có thời gian thấm qua thành ruột vào mạch máu và thỏa mãn nhu cầu khát. Chúng ta cung cấp nước từ từ, không phải uống một lúc một cốc 150-200ml mà nên uống ngụm nhỏ 20-30ml. Ngoài ra, bạn không nên đợi khát mới uống.