Sau ngày 1/1, Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (TPHCM) đã được sắp xếp thành 3 trạm y tế mới, bao gồm các Trạm Y tế phường Hoà Hưng, Diên Hồng và Vườn Lài. Tuy nhiên, các công nợ cũ vẫn còn tồn đọng.

Nợ hàng chục tỷ đồng, kéo dài nhiều năm

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ gửi Sở Y tế TPHCM, tình hình công nợ phát sinh từ năm 2014 đến tháng 12/2025 lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được chuyển về cho trạm y tế giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 5/2020 là hơn 230 triệu đồng.

Từ tháng 6/2020, sau khi thực hiện sáp nhập theo quyết định của UBND TPHCM, Trung tâm Y tế quận 10 (tiền thân của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng) phải đồng thời đảm bảo chi trả chế độ cho nhân sự, duy trì hoạt động chuyên môn và xử lý công nợ tồn đọng do việc mất cân đối tài chính kéo dài của Bệnh viện quận 10 (cũ).

Trước khi đổi tên, Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng là Trung tâm Y tế quận 10 (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong khi đó, điều kiện nguồn kinh phí và cơ sở vật chất của đơn vị còn nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc một số nhà cung ứng tạm ngừng cung cấp dịch vụ, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và số lượng bệnh nhân đăng ký.

Từ tháng 6/2020 đến nay, Trung tâm đã thanh toán công nợ tổng cộng hơn 52 tỷ đồng, trong đó phần công nợ tồn đọng trước sáp nhập là hơn 24,7 tỷ đồng. Giai đoạn 7 tháng cuối năm 2020 đến hết năm 2025, công nợ tiếp tục phát sinh qua các năm.

Đến ngày 15/12/2025, tổng công nợ Trung tâm còn phải thanh toán là hơn 36,5 tỷ đồng, với phần lớn là công nợ thuốc khám, chữa bệnh (hơn 28,5 tỷ đồng). Ngoài ra, còn có hơn 5,2 tỷ đồng công nợ vật tư - hành chính; hơn 2,6 tỷ đồng công nợ chi hoạt động con người và cung cấp dịch vụ.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cho rằng, các khoản nợ không có nguồn chi trả trước sáp nhập đã gây khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ phát sinh sau tháng 6/2020. Việc nợ nần kéo dài cũng khiến nguồn thu của đơn vị bị giảm sút, vì các nhà cung ứng mất niềm tin, ngừng cung ứng dịch vụ.

Đề xuất trả đến năm 2086

Trước thực tế trên, Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng đã xây dựng kế hoạch thanh toán công nợ theo lộ trình nhiều năm.

Trong đó, sau khi hoàn tất thanh toán từng giai đoạn sẽ trích 25% chênh lệch thu - chi để tạo nguồn trả nợ cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, trích quỹ cải cách tiền lương và trích 15% cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Nhân viên Trung tâm Y tế Hòa Hưng cũ chăm sóc sức khỏe cho người dân (Ảnh: TT).

Trung bình mỗi năm, đơn vị dự kiến tiết kiệm khoảng 600 triệu đồng để thanh toán công nợ, bắt đầu trả theo mức này từ năm 2026 và dự kiến đến 2086 sẽ trả hết nợ.

Tuy nhiên, sau ngày 1/1, Trung tâm Y tế Hòa Hưng được sắp xếp thành 3 trạm y tế theo mô hình chính quyền hai cấp. Các trạm y tế lúc này hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập không điều trị nội trú, nguồn thu dự kiến còn thấp và ngân sách nhà nước chỉ đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Do đó, lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng cũ đề xuất xem xét khoanh nợ đối với các khoản không còn khả năng thanh toán, cũng như kiến nghị UBND TPHCM và Sở Y tế có cơ chế, chính sách hỗ trợ chi trả các khoản này, để xử lý dứt điểm công nợ tồn đọng kéo dài.

Liên quan đến sự việc này, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tổ chức cuộc họp "nguồn cải cách tiền lương của Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng", dưới sự chủ trì của BSCKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến góp ý, thảo luận của các bên liên quan, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng tổ chức giao ban toàn đơn vị để tạo sự đồng thuận và chia sẻ về trách nhiệm của đơn vị trong việc hoàn trả khoản nợ theo quy định hiện hành.

Song song đó, đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trả nợ. Sở Y tế TPHCM cũng giao Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc đơn vị trong việc xử lý nợ.

