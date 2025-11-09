Số bệnh nhân vào viện sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông tăng vọt

Sáng 9/11, nguồn tin tại Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ngày 8/11, bệnh viện đã tiếp nhận thêm 92 bệnh nhân có triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Như vậy, số người vào Bệnh viện Quân y 175 liên quan đến sự việc trên đã tăng lên hơn 130 trường hợp. Trong số các ca bệnh mới, 4 trường hợp phải nhập viện theo dõi.

Bệnh viện cũng ghi nhận 2 ca là người lớn tuổi (60 đến hơn 80 tuổi), với nhiều bệnh lý nền, được chuyển vào khoa Nội tiêu hóa để điều trị tích cực. Hầu hết các trường hợp còn lại đã được cho xuất viện theo dõi tại nhà.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục ghi nhận hàng chục bệnh nhân có dấu hiệu bất thường sau khi ăn bánh mì bán ở cơ sở tại phường Hạnh Thông (Ảnh: NT).

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đến sáng 9/11 nơi này đã tiếp nhận 22 ca liên quan sự việc trên, bao gồm: 10 ca đang điều trị tại các khoa Nội Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa; 1 ca điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU); 11 ca đã xuất viện.

Đa phần các ca bệnh được xử trí cấp cứu và điều trị chuyên khoa đều ổn hơn so với thời điểm trước khi nhập viện, khi người bệnh đã đi lại được, các triệu chứng đã giảm bớt.

Trong chiều 8/11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã đến bệnh viện này để ghi nhận thông tin về các ca bệnh. Đội ngũ bác sĩ đã cung cấp cho cơ quan chức năng các dữ liệu ban đầu về tình trạng bệnh nhân khi nhập viện, điểm chung giữa các ca bệnh và tiến trình điều trị hiện tại.

Bên cạnh đó, một số bệnh viện khác (như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Quốc tế Becamex...) cũng gửi báo cáo đến Sở Y tế TPHCM về việc tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú (Ảnh: BV).

Trước đó, Sở Y tế TPHCM cho biết, qua ghi nhận từ các cơ sở y tế trên địa bàn, bước đầu đã tìm thấy tác nhân gây ngộ độc trong sự việc là vi khuẩn Salmonella (trên mẫu bệnh phẩm lấy từ trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định).

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành, bao gồm bù nước - điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh.

Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella. Các bệnh viện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y, để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tìm thấy vi khuẩn Salmonella ở bệnh nhân vào điều trị (Ảnh: Hoàng Lê).

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm liên quan đến sự việc nêu trên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này tạm ngưng hoạt động, nên Đoàn đã niêm phong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng tiến hành thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, nhằm xác định nguyên nhân và xử lý đúng theo quy định.

Hiện tại, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã báo cáo vụ việc nêu trên đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo, những trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì nên tới bệnh viện sớm, không tự ý điều trị tại nhà bởi tình trạng có thể diễn tiến nặng, nghiêm trọng hơn.