Nhiều bé trai bị vùi dương vật, có đáng lo?

Cụ thể, gần đây các bác sĩ khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận khá nhiều trường hợp bé trai được đưa đến khám, với tình trạng theo người nhà chia sẻ là “dương vật nhỏ hoặc như bị lún vào trong”.

Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện dương vật của bé hoàn toàn bình thường về kích thước, nhưng lại bị che lấp bởi lớp da hoặc mô mỡ vùng mu, nên nhìn bên ngoài như “mất dương vật”. Tình trạng này được gọi là vùi dương vật bẩm sinh.

Các bác sĩ chia sẻ, nhiều phụ huynh khi ghi nhận “bé trai không thấy dương vật” thường có tâm lý rất hoang mang, lo sợ con bị dị tật hay ảnh hưởng phát triển sau này. Thực tế đây là một bất thường lành tính, có thể điều trị dứt điểm bằng phẫu thuật.

Tình trạng này thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ béo phì, hoặc sau phẫu thuật cắt bao quy đầu không đúng kỹ thuật, khiến da dính và kéo dương vật tụt vào trong, hoặc do một số nguyên nhân về cấu trúc bẩm sinh.

Trẻ có thể gặp tình trạng tiểu khó, tia tiểu yếu, ướt quần thường xuyên, gây khó vệ sinh và dễ viêm nhiễm. Khi kéo nhẹ, dương vật vẫn có thể lộ ra với chiều dài bình thường.

Ở một số trường hợp nhẹ (đặc biệt là ở trẻ béo phì), tình trạng vùi dương vật có thể cải thiện dần theo thời gian.

Nhưng nếu sau 2-3 tuổi tình trạng không tự cải thiện, hoặc bé tiểu khó, dễ viêm nhiễm, da quy đầu dính, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám bác sĩ chuyên khoa Ngoại Niệu để được tư vấn và can thiệp sớm.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật cho một trường hợp trẻ bị vùi dương vật (Ảnh: BV).

Cũng theo phía Bệnh viện Nhi đồng 2, phẫu thuật giúp giải phóng thân dương vật, cố định cấu trúc và loại bỏ mô mỡ dư, trả lại hình dạng bình thường cho bé.

Việc phẫu thuật thường chỉ kéo dài trong 30-45 phút. Sau đó, bé sẽ được cho về nhà và tái khám sau 5-7 ngày để bác sĩ kiểm tra vết mổ, đánh giá kết quả và hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc bé.

Đa số các trường hợp đều đạt kết quả tốt, hồi phục nhanh và không tái phát nếu được phẫu thuật đúng thời điểm, đúng kỹ thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện con có biểu hiện dương vật nhỏ hay "ẩn mất", phụ huynh không nên quá lo lắng hoặc tự tìm cách xử lý tại nhà.

Thay vào đó, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khám tình trạng tiết niệu, sinh dục để xác định nguyên nhân, mức độ và hướng điều trị. Nếu cần, bé sẽ được lên lịch phẫu thuật.