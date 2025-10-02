Sắp diễn ra tọa đàm trực tuyến "Hiểu đúng về u xơ tử cung"

Bệnh thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện, nhưng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều hệ lụy như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu, khó thụ thai và nhiều biến chứng khác.

Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khoa học và chính xác hơn về bệnh lý này, vào lúc 14h30 ngày 3/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Hiểu đúng về u xơ tử cung”.

Tọa đàm trực tuyến Hiểu đúng về u xơ tử cung sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích cho độc giả (Ảnh: P.V.).

Đồng hành cùng chương trình là ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng Đơn nguyên Phụ khoa & Tuyến vú, Khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Trong buổi giao lưu, BS Nguyễn Văn Xuyên sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc thường gặp của chị em xoay quanh việc nhận diện triệu chứng u xơ tử cung, các yếu tố nguy cơ và tỷ lệ mắc bệnh hiện nay.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng chia sẻ quy trình thăm khám và chẩn đoán, làm rõ vai trò của siêu âm, MRI và các xét nghiệm cần thiết, cũng như phân tích cách phân biệt u xơ tử cung với một số bệnh lý phụ khoa khác vốn dễ gây nhầm lẫn trong thực tế.

Đặc biệt, phần được nhiều độc giả quan tâm nhất là hướng điều trị. Bác sĩ sẽ chỉ ra những phương pháp hiện có, từ theo dõi, điều trị nội khoa cho đến phẫu thuật, đồng thời lý giải rõ ràng liệu tất cả bệnh nhân có cần mổ hay không. Những tiến bộ mới trong điều trị hiện nay giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cũng được bác sĩ giải đáp trong chương trình.

Nhiều tình huống cụ thể từ khán giả như phụ nữ mong muốn sinh con, trường hợp rong kinh kéo dài hay kích thước khối u lớn cũng sẽ được phân tích để mang lại góc nhìn thực tiễn, dễ áp dụng.

Buổi tọa đàm hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kiến thức y khoa hữu ích, giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm bất thường và phòng ngừa biến chứng. Quý độc giả có thể tham gia trực tuyến trên các nền tảng số của Dân trí, hoặc gửi câu hỏi để được bác sĩ giải đáp trong chương trình.