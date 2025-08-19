Đau quặn bụng, cô gái trẻ đi khám phát hiện khối u tới 2,1kg

U xơ tử cung không triệu chứng: Phát hiện tình cờ khi nội soi dạ dày

Năm 2023, trong một lần thăm khám tiêu hóa do cảm giác đầy bụng, khó tiêu kéo dài, chị N.T.M.H (1997, chưa lập gia đình) được chỉ định nội soi dạ dày. Các chỉ số tiêu hóa không có bất thường rõ rệt, nhưng qua siêu âm ổ bụng kết hợp, bác sĩ phát hiện hình ảnh một khối u xơ tử cung kích thước khoảng 71mm.

Điều đặc biệt ở trường hợp này là người bệnh không có bất kỳ triệu chứng phụ khoa điển hình nào. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, không rong kinh, không đau bụng kinh. Thậm chí chị còn duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn nhiều rau xanh và thường xuyên tập gym. Việc bụng căng cứng được cho là dấu hiệu rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn tới chủ quan.

Sau khi phát hiện, chị H. có đi kiểm tra lại vài lần, thấy khối u không phát triển thêm nên tạm hoãn điều trị. 2 năm sau, cho tới tháng 8, chị bắt đầu cảm nhận được sự khác thường: bụng dưới gồ cứng, đau tức vùng hạ vị, có thể sờ thấy một khối chắc. Lúc này, chị mới đến khám tại Khoa Phụ sản - Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI.

Hình ảnh chụp MRI (trên) và siêu âm dưới, khối u khổng lồ chiếm trọn ổ bụng của người bệnh (Ảnh: TCI).

Kết quả thăm khám lâm sàng và kết hợp với cận lâm sàng (siêu âm, chụp MRI) cho thấy khối u đã tăng kích thước nhanh, đạt đến 250 x 200mm, tương đương thai 7 tháng - một kích thước hiếm gặp ở người trẻ tuổi chưa từng sinh con.

Bóc trọn u xơ 2,1kg và bảo toàn khả năng sinh sản cho người bệnh

Ngay khi có kết quả, chị H được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật mổ mở để bóc tách khối nhân xơ tử cung. Ca mổ được đích thân bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI thực hiện. Đây là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm trong xử trí các ca sản phụ khoa phức tạp, từng xử lý nhiều ca bóc u xơ tử cung, buồng trứng khó. Thậm chí các trường hợp phẫu thuật bóc u xơ có tính chất phức tạp ở phụ nữ đang mang thai cũng được bác sĩ xử lý thành công, bảo đảm an toàn cho cả mẹ bầu và thai nhi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà cùng ê-kíp cẩn thận và tỉ mỉ thực hiện từng thao tác, nỗ lực tối đa để bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh (Ảnh: TCI).

Người bệnh được gây mê nội khí quản và mổ mở ổ bụng trong phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại. Khối u có đường kính lên đến 250mm, nặng 2.100gram có nhiều thùy, dính vào quai ruột non, đại tràng, đã được các bác sĩ gỡ dính và bóc tách thành công nhân xơ tử cung.

“Rất may mắn là tử cung và buồng trứng của bệnh nhân vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn thương. Đây là yếu tố rất quan trọng vì người bệnh chưa có gia đình và chưa sinh con. Chúng tôi đã nỗ lực tối đa để bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh”, bác sĩ Nguyễn Văn Hà chia sẻ.

Sau khi lấy khối nhân xơ lớn ra khỏi ổ bụng, ê-kíp tiếp tục kiểm tra các quai ruột, ổ bụng, tử cung và phần phụ. Kết quả cho thấy không có tổn thương nào bất thường, không chảy máu, không ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh. Người bệnh được truyền 1 đơn vị khối hồng cầu (350ml) để đảm bảo hồi phục nhanh chóng.

Khối u xơ có đường kính 250 mm, cân nặng 2.100 gram (Ảnh: TCI).

Chỉ sau 5 ngày nằm viện, chị H đã hồi phục tốt và được xuất viện. Nhờ có nền tảng thể lực tốt, chăm chỉ tập thể thao và ăn uống lành mạnh, chị sớm lấy lại được sức khỏe và tinh thần lạc quan sau ca mổ lớn. Dù vậy, chị cũng chia sẻ: "Tôi thực sự tiếc vì đã quá chủ quan. Nếu đi khám và theo dõi sớm hơn, có lẽ khối u đã không phát triển đến mức này".

Bác sĩ Nguyễn Văn Hà nhận định, đây là một trường hợp điển hình cho thấy u xơ tử cung có thể tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ rệt, đặc biệt là ở phụ nữ trẻ. Nhiều người chỉ phát hiện khi u đã to, gây chèn ép hoặc biến chứng.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến, nhưng nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể chỉ cần phẫu thuật nội soi, bóc tách khối u một cách nhẹ nhàng, bảo tồn toàn vẹn tử cung và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, nếu chậm trễ, khối u phát triển lớn như trường hợp trên sẽ gây biến dạng tử cung, phải mổ mở, quá trình xử lý phức tạp hơn và thời gian hồi phục cũng kéo dài hơn.

Nhiều trường hợp u xơ phát triển quá mức, xâm lấn hoặc chèn ép các cơ quan lân cận, bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ tử cung để đảm bảo an toàn tính mạng, đồng nghĩa với việc người bệnh vĩnh viễn mất đi khả năng mang thai tự nhiên. Ngoài ra, các biến chứng như hoại tử hoặc bội nhiễm u xơ cũng có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được can thiệp kịp thời.

Vì vậy, chủ động khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phụ nữ tự bảo vệ sức khỏe và thiên chức làm mẹ của mình.