Sản phụ mang thai lần 9 bị vỡ tử cung

Ngày 23/1, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin đã cấp cứu thành công một trường hợp sản phụ bị vỡ tử cung, mất máu nghiêm trọng trong lần mang thai thứ 9, cứu sống người mẹ trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, sáng 21/1, sản phụ H.T.K. (37 tuổi, trú tại xã Buôn Đôn, Đắk Lắk), đang mang thai lần thứ 9, ở tuần 35, bất ngờ đau bụng dữ dội kèm chảy máu và được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Buôn Đôn.

Sản phụ 37 tuổi bị vỡ tử cung được cứu sống kịp thời (Ảnh: Mai Nguyễn).

Tại đây, sản phụ được chẩn đoán sốc, mất máu do vỡ tử cung, tiền sản giật, thai chết lưu và nguy kịch tính mạng, sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực, chuẩn bị máu truyền và chuyển mổ cấp cứu cho sản phụ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tử cung của bệnh nhân bị vỡ dọc, máu tràn ổ bụng với lượng lớn. Để giữ mạng sống cho người mẹ, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung toàn phần. Bệnh nhân mất khoảng 2.000ml máu, do đó, đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương truyền máu xuyên suốt quá trình chữa trị.

Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn cải thiện và hiện đang được điều trị tại Khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.