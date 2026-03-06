Hậu Valentine, nam thanh nữ tú lũ lượt đi khám bệnh “khó nói”

Nhiều ca bệnh tình dục hậu Valentine

Nam sinh 22 tuổi, sống tại Hà Nội đi khám với tâm trạng căng thẳng. Cậu cho biết vài ngày gần đây xuất hiện những nốt sùi nhỏ ở cơ quan sinh dục. Không đau, không sốt, nhưng các nốt này tăng dần kích thước.

“Em nghĩ chỉ là kích ứng da, nhưng càng ngày càng thấy không ổn”, bệnh nhân nói.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà giai đoạn sớm.

Không riêng trường hợp này, trong những ngày gần đây, phòng khám liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tương tự. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân đều có điểm chung là từng quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ trong dịp Valentine.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 25 tuổi đi khám vì đau rát dữ dội vùng kín, xuất hiện mụn nước thành chùm. Các triệu chứng bắt đầu sau khoảng 10 ngày kể từ lần quan hệ gần nhất. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc herpes sinh dục.

“Khoảng 1-3 tuần sau quan hệ không an toàn là thời điểm nhiều bệnh bắt đầu bộc lộ triệu chứng. Vì vậy, giai đoạn sau Valentine 2 tuần, số người đến khám thường tăng rõ rệt”, BS Tiến Thành cho biết.

Bệnh trầm trọng hơn vì tự điều trị

Theo BS Tiến Thành, điều đáng lo không chỉ nằm ở số ca bệnh tăng, mà còn ở tâm lý chủ quan của người trẻ.

“Nhiều người cho rằng quan hệ một lần thì nguy cơ thấp. Khi không thấy biểu hiện ngay, họ nghĩ mình an toàn. Thực tế, phần lớn bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thời gian ủ bệnh”, BS Tiến Thành nói.

Sùi mào gà có thể xuất hiện sau vài tuần đến vài tháng. Herpes thường khởi phát sớm hơn, trong vòng 2 tuần. Lậu có thể biểu hiện bằng tiểu buốt, chảy dịch niệu đạo chỉ sau vài ngày. Giang mai giai đoạn đầu có thể chỉ là một vết loét nhỏ, không đau, dễ bị bỏ qua.

Thực tế, không ít trường hợp đã tự mua thuốc điều trị trước khi đi khám. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định không những không khỏi bệnh mà còn làm che lấp triệu chứng, khiến chẩn đoán khó khăn hơn và nguy hiểm hơn là gây ra tình trạng kháng thuốc, biến chứng nặng nề hơn cho lần điều trị sau.

“Chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân đến khi tổn thương lan rộng hoặc đã lây cho bạn tình. Lúc đó việc điều trị phức tạp hơn rất nhiều”, BS Tiến Thành chia sẻ.

Theo chuyên gia này, các biểu hiện như ngứa rát kéo dài, nổi mụn hoặc sùi, vết loét, tiết dịch bất thường, tiểu buốt… đều cần được thăm khám sớm.

Không phải mọi triệu chứng vùng kín đều là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, chỉ có thăm khám chuyên khoa và làm xét nghiệm mới xác định chính xác nguyên nhân.

“Phát hiện sớm giúp điều trị đơn giản và hạn chế biến chứng. Ngược lại, để muộn có thể dẫn đến viêm nhiễm lan rộng, ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí tăng nguy cơ lây nhiễm HIV”, BS Tiến Thành cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo, quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách và tiêm phòng HPV là những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.