Quán bún riêu nổi tiếng Hà Nội bị chê bẩn: Cơ quan chức năng nói gì?

Vụ việc quán bún riêu tại số 14 Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị khách nước ngoài phản ánh mất vệ sinh trong khu vực chế biến, hình ảnh nền bếp ẩm ướt và giấy ăn vương vãi đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí sáng 6/3, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm cho biết, cơ sở nêu trên được xác định vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đã phải dừng hoạt động.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt cơ sở này. Để có thể mở cửa, cơ sở phải được cơ quan chức năng thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm. Nếu đủ điều kiện mới được kinh doanh.

Theo một lãnh đạo ngành y tế Hà Nội, việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn phụ thuộc vào loại mô hình của hàng quán đó. Ví dụ nếu chỉ là đồ ăn đường phố, hàng quà sáng nhỏ thì có thể thực hiện cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Khu vực chế biến đồ ăn của quán (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Với các loại mô hình phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới được phép hoạt động đã được quy định rõ trong Luật An toàn thực phẩm. Luật này cũng quy định đầy đủ các thủ tục về việc cấp giấy chứng nhận.

"Đơn vị nộp hồ sơ về cơ quan thụ lý được phân cấp. Nếu đủ điều kiện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị thì mới được cấp phép", vị này cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hàng năm trên địa bàn các phường sẽ có kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ về việc tuân thủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở.

Căn cứ Điều 11, 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động.

Trừ các trường hợp sau không cần xin cấp:

- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

- Sơ chế nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

- Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

- Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

- Nhà hàng trong khách sạn;

- Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

- Kinh doanh thức ăn đường phố;

- Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực

Như Dân trí đã đưa tin, khu vực vị khách chụp ảnh là chỗ người chế biến ngồi. Vị trí này có nồi nước dùng kích thước lớn, bàn đựng bát để chia đồ ăn, rổ đựng bún.

Sau khi bức ảnh đăng tải, nhiều thực khách để lại bình luận bày tỏ sự không hài lòng về cách dọn dẹp của quán.

"Khách phản ánh là đúng. Nếu không cải thiện không gian quán đỡ cũ thì cũng nên sắp xếp gọn gàng, đừng vứt rác như vậy", cư dân mạng Trang Đỗ viết.

Tài khoản David Nguyễn bày tỏ: "Vào một số quán ăn ở Hà Nội đúng là bẩn, bếp và chỗ rửa bát cũng gần nhà vệ sinh".

"Tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ ngồi ăn ở quán thế này", tài khoản Bùi Hiền Anh viết.