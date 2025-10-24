Sản phẩm do "Ngân Collagen" quảng cáo vi phạm, bị TPHCM kiểm tra thế nào?

Mới đây, dư luận xôn xao trước việc ngôi nhà của Trần Thị Bích Ngân (thường được biết đến với danh xưng "Ngân Collagen") tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ có đông người tập trung bên ngoài để chụp ảnh và livestream (quay phát video trực tiếp) vào chiều 18/10.

Vì quá nhiều người tụ tập, lực lượng dân quân tự vệ phường Hưng Phú sau đó đã có mặt yêu cầu đám đông giải tán.

Động thái trên diễn ra sau khi Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, "Ngân Collagen" và "Ngân 98" từng liên tục công kích nhau trên mạng về chất lượng các loại thực phẩm chức năng mà cả hai cùng kinh doanh.

Thậm chí vài tháng trước, "Ngân Collagen" còn bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát hiện quảng cáo vi phạm quy định đối với một số thực phẩm chức năng. Do đó, nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc liệu sản phẩm do công ty của "Ngân Collagen" sản xuất đã được kiểm tra chất lượng hay chưa?

Trao đổi với phóng viên, một đại diện cơ quan quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cho biết, từ tháng 5, nơi này đã cử lực lượng đến kiểm tra công ty của "Ngân Collagen" ở quận 8 (cũ), nay là phường Phú Định (TPHCM).

Tuy nhiên, tại thời điểm trên, công ty đã dừng hoạt động, nên không thể kiểm tra hay lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm được.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục rà soát, xem sản phẩm của công ty trên còn phân phối trên thị trường, cũng như có địa điểm hoạt động nào khác không.

Theo Cục An toàn thực phẩm, 2 sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen Chanh Plus quảng cáo gây hiểu lầm về công dụng (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, vào tháng 5, Cục An toàn thực phẩm thông tin, qua hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, cơ quan này phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ tại 28 đường lô B, khu TĐC Cảng Sông Phú Định, phường 16, quận 8 cũ, TPHCM) do cá nhân "Ngân Collagen" quảng cáo vi phạm quy định.

Cụ thể, 2 sản phẩm "Kẹo táo thải mỡ bụng", "N-collagen Chanh Plus" được quảng cáo gây hiểu lầm về công dụng, quảng cáo sản phẩm như thuốc chữa bệnh… Hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này trên môi trường mạng ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung.

Cục An toàn thực phẩm cho biết: "Trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên "Kẹo táo thải mỡ bụng" và N-collagen Chanh Plus".

Qua rà soát, cơ quan quản lý phát hiện 2 sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen phân phối độc quyền, có đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là các công ty ở Hà Nội.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, lấy mẫu kiểm nghiệm xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.