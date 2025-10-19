80 sổ đỏ cùng các tài sản trong két sắt của Ngân 98 sẽ ra sao?

Tiến hành các hoạt động điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Công an TPHCM khám xét căn hộ là nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, 27 tuổi) cùng chồng tại một chung cư cao cấp thuộc phường Cát Lái (TPHCM), thu giữ trong két sắt 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD tiền mặt cùng 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm giữ 2 xe sang để phục vụ điều tra.

Vậy theo quy định pháp luật, số tài sản trên sẽ được giải quyết ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Chồng của Ngân 98 cùng số sổ đỏ bị lực lượng chức năng tạm giữ (Ảnh: Lê Trai).

Từng tham gia nhiều vụ án hình sự với tư cách kiểm sát viên, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận về việc xử lý số tài sản nêu trên, việc đầu tiên cần thực hiện là phân loại, xác định chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, từ đó xác định tài sản nào là tài sản của Ngân để tách riêng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp theo, cần xác minh tính hợp pháp của những tài sản trên để xác định đây có phải những tài sản hợp pháp không hay là tài sản do hành vi phạm pháp mà có hoặc được cấp sai quy định pháp luật. Từ đó, cơ quan điều tra sẽ phân loại để xử lý theo hướng dẫn tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Cụ thể, theo Điều 89 Bộ luật này, vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, mang dấu vết tội phạm, là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Trong số các tài sản tạm giữ của vợ chồng Ngân 98, nếu có tài sản là tiền, đồ vật, quyền tài sản có được do hành vi phạm tội thì việc xử lý sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 106 Bộ luật này. Theo đó, nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy. Trường hợp vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Với các tài sản không phải vật chứng hoặc là vật chứng nhưng cơ quan tố tụng xét thấy không ảnh hưởng tới quá trình xử lý vụ án, thi hành án thì sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với tài sản đó.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khám xét nhà của Ngân 98 (Ảnh: Lê Trai).

"Về nguyên tắc, các tài sản là vật chứng sẽ phải nộp sung quỹ Nhà nước còn nếu không phải vật chứng và cơ quan tố tụng xét thấy không ảnh hưởng tới quá trình xử lý vụ án, thi hành án thì sẽ được trả lại. Tuy nhiên, cần lưu ý trong Vụ án này, số tiền thiệt hại mà Ngân gây ra là rất lớn, đồng nghĩa với việc Ngân có trách nhiệm khắc phục hậu quả gây ra.

Việc khắc phục hậu quả sẽ tùy thuộc vào năng lực tài chính của người phạm tội. Trường hợp người phạm tội không đủ năng lực để khắc phục hậu quả, các tài sản hợp pháp của người phạm tội có thể được phong tỏa, kê biên và xử lý nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật.

Do đó, 80 sổ đỏ cùng các tài sản nêu trên sẽ được xem xét giải quyết một cách hết sức cẩn trọng, khéo léo và tỉ mỉ. Trong trường hợp tài sản là tiền và vàng của người phạm tội chưa đủ để khắc phục hậu quả, cơ quan thi hành án sẽ xử lý tới tài sản của họ thông qua các biện pháp như kê biên, phong tỏa, bán phát mại", luật sư Thắng bình luận.