Ông lão 70 tuổi bắt rắn lục cho vào túi nilon đến gặp bác sĩ

Ngày 9/10, Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đang điều trị cho ông N.V.H. (70 tuổi, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) - nạn nhân bị rắn lục cắn vào chân.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/10, ông H. đi dạo trong vườn và bị một con rắn lục cắn vào chân. Sau đó, ông bắt con rắn, cho vào túi nilon và mang đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa để bác sĩ kiểm tra.

Con rắn lục được ông lão 70 tuổi mang đến gặp bác sĩ (Ảnh: Trung tâm Y tế Sơn Hòa).

Tại đây, ông H. được kiểm tra, sơ cứu vết thương, truyền dịch và sử dụng các loại thuốc kháng viêm.

Quá trình điều trị, sức khỏe ông H. ổn định và đang được theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp, Trung tâm Y tế Sơn Hòa.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Sơn Hòa, rắn lục cắn ông H. có tên khoa học là Trimeresurus stejnegeri. Đây là loài rắn có nọc độc, chủ yếu sống về đêm, bám trụ trên các cành cây hoặc bò ở mặt đất.

Màu xanh của loài rắn gần với màu cây cỏ khiến nhiều người khó phát hiện. Việc xác định đúng loài rắn sau khi bị cắn là yếu tố quan trọng để đánh giá mức nguy hiểm. Độc tố của rắn lục có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.