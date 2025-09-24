Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: 255 người tái khám sức khỏe

Sáng 24/9, tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hàng trăm bệnh nhân từng tán sỏi laser trong thời gian máy của bệnh viện bị hỏng đã quay trở lại để được các bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từ sáng sớm, ông Nguyễn Thành Trí (49 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông đã được bác sĩ nhiệt tình khám bệnh và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Nguyễn Thành Trí đã 3 lần thực hiện tán sỏi ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Trí, cuối năm 2023, ông đã 3 lần thực hiện tán sỏi niệu quản tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

"Quá trình tán sỏi, tôi được gây tê tủy sống nên không biết rõ việc bản thân mình được tán sỏi ra sao. Sau khi xuất viện đến nay, vùng thắt lưng của tôi đôi lúc có đau nhức nhưng tôi chủ quan không đi kiểm tra lại.

Vừa qua, đọc thông tin trên báo chí về việc máy tán sỏi hỏng nhưng bác sĩ vẫn thực hiện cho bệnh nhân trong đó có chính mình, tôi cũng hơi lo lắng và kiểm tra lại xem có vấn đề gì hay không", ông Trí chia sẻ.

Còn ông Hồ Xuân Thương (64 tuổi, trú tại xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk), đã tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 3 lần trong năm 2024 và có thực hiện cắt u bướu bàng quang.

"Cách đây vài ngày công an xã có làm việc với tôi và yêu cầu cung cấp các giấy tờ thăm khám, giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để phục vụ công tác điều tra. Hôm nay, tôi quay lại bệnh viện khám, mong kết quả tốt đẹp, không bị biến chứng gì sau các ca phẫu thuật", ông Thương nói.

Các bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn và hướng dẫn cho các bệnh nhân đến thăm khám sức khỏe (Ảnh: Thúy Diễm).

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hàng trăm người đã đến bệnh viện theo lời mời của bệnh viện, để được kiểm tra sức khỏe, thăm khám.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã cử nhân viên tiếp đón, hướng dẫn và bố trí nhiều phòng để phục vụ người đến khám.

Bác sĩ Vũ Thành An, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết nhận được sự điều động từ Sở Y tế, có 3 bác sĩ của bệnh viện được cử tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hỗ trợ công tác thăm khám bệnh cho các bệnh nhân.

"Qua thăm khám sơ bộ cho 20 bệnh nhân, tình trạng của bệnh nhân ổn, chưa phát hiện bất thường ở các ca bệnh. Tôi đang cho các bệnh nhân làm các xét nghiệm, siêu âm liên quan. Các bệnh nhân đều hợp tác, vui vẻ, hài hòa với bác sĩ", bác sĩ An thông tin.

Bệnh nhân được bác sĩ khám, thực hiện cận lâm sàng (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe đối với các bệnh nhân từng đến bệnh viện tán sỏi laser trong thời gian máy bị hỏng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác phối hợp kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho người bệnh từ ngày 24/9 đến 3/10.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các chi phí dịch vụ khám, cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh đều được miễn phí.