Nhạc sĩ Thế Hiển nhận món quà đặc biệt sau cơn bạo bệnh

Ngày 1/9, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9), lãnh đạo đơn vị vừa đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển - một nghệ sĩ có nhiều đóng góp tiêu biểu cho nền âm nhạc cách mạng và phong trào thanh niên Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 gửi món quà ý nghĩa đến nhạc sĩ Thế Hiển (Ảnh: BV).

Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo bệnh viện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp đến nhạc sĩ và gia đình. Đoàn cũng trân trọng gửi tặng phần quà kỷ niệm, như một lời tri ân dành cho người nghệ sĩ đã gắn bó, đồng hành cùng đất nước bằng các tác phẩm âm nhạc giàu giá trị nhân văn.

Đại diện gia đình, chị Lan Anh - con gái nhạc sĩ - bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đã luôn quan tâm, trân trọng và dành tình cảm đặc biệt cho những văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp cho đất nước.

Nhạc sĩ Thế Hiển khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Chuyến thăm của lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 với nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa nghĩa tình quân dân.

Trước đó, vào tháng 9/2024, giới văn nghệ sĩ chia sẻ thông tin NSND Thế Hiển lâm bạo bệnh, phải điều trị bệnh ung thư phổi ở Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, thuộc Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM).

Khi đó, tác giả của ca khúc "Nhánh lan rừng" phải thở oxy, sức khỏe nguy kịch.

Nhờ được các bác sĩ điều trị tích cực, ông vượt qua cơn nguy hiểm và tiếp tục chiến đấu với bệnh tật suốt 1 năm nay. Hiện tại, nghệ sĩ được gia đình chăm sóc tại nhà.