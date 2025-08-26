Vượt khó, Bệnh viện Chợ Rẫy có thành tích tự hào mừng 80 năm Quốc khánh

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có buổi làm việc cùng Đoàn thẩm định Bộ Y tế, nhằm báo cáo về tiến độ, hiệu quả thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai bệnh án điện tử.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn thẩm định đã có buổi khảo sát thực tế tại khoa Khám bệnh cùng một số khoa, phòng có liên quan. Qua đó, ghi nhận hiệu quả khả quan bước đầu của quá trình triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, bệnh án điện tử sau 2 tháng triển khai là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của đơn vị.

Trước đây, việc áp dụng còn gặp nhiều trở ngại do đặt kỳ vọng quá cao. Nhưng lần này, nhờ kế thừa kinh nghiệm từ các đơn vị đi trước và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế - mà trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức - việc triển khai đã đạt kết quả khả quan.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai bệnh án điện tử 2 tháng qua (Ảnh: BV).

Điều đáng ghi nhận nhất không chỉ là nền tảng kỹ thuật, mà còn là sự đồng lòng của tập thể cán bộ, nhân viên y tế khi cùng hướng về một mục tiêu chung “tất cả vì người bệnh”.

Kết quả bước đầu cho thấy, bệnh án điện tử đã dần đi vào thực tiễn, được sử dụng thường xuyên ngay cả ngoài giờ hành chính, hình thành thói quen mới của nhân viên y tế trong công việc.

Theo bác sĩ Việt, dù vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện để đạt đến chuẩn mực cao hơn, song những nỗ lực hiện tại mở ra kỳ vọng Chợ Rẫy sẽ trở thành một trong những bệnh viện tiêu biểu trong lĩnh vực bệnh án điện tử, góp phần làm nền tảng cho mục tiêu “không giấy tờ” vào năm 2026.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trong tháng 9, tất cả các bệnh viện trên cả nước đã tích cực thực hiện.

Trước đây, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng nhiều lần thử nghiệm ứng dụng triển khai bệnh án điện tử nhưng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nên các kế hoạch chưa thể hoàn thiện.

Đoàn thẩm định của Bộ Y tế khảo sát thực tế việc triển khai bệnh án điện tử ở Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

"Chúng tôi cũng biết rằng đối với bệnh án điện tử, bệnh viện nào càng lớn khi triển khai sẽ càng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên đến nay, dưới sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, sau 2 tháng tập trung và quyết liệt, hệ thống bệnh án điện tử của Chợ Rẫy đã chính thức được triển khai.

Việc Bệnh viện Chợ Rẫy được thẩm định triển khai thành công bệnh án điện tử đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành Y tế nói chung.

Đồng thời, đây cũng là một thành tích tự hào chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh", lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá.

Bệnh án điện tử mang lại nhiều giá trị cụ thể cho người bệnh, như rút ngắn thời gian chờ khám nhờ đăng ký trực tuyến, đồng bộ hóa dữ liệu giúp bác sĩ dễ dàng tra cứu lịch sử điều trị, giảm chi phí in ấn hồ sơ và phim chụp, đồng thời cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, hạn chế việc làm lại xét nghiệm.

Bên cạnh đó, hệ thống còn nâng cao tính minh bạch trong quản lí bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.