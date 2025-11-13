Theo đó, trong văn bản về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm, ban hành ngày 13/11, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ PA++++ (số tiếp nhận Phiếu công bố: 264798/25/CBMP-QLD).

Sản phẩm này do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B (xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty SINDO P&G CO., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất.

Lý do thu hồi là vì mẫu sản phẩm mỹ phẩm được giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an với chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ xác định sản phẩm kem chống nắng này là "hàng giả", căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ và Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Sản phẩm LYZEEN Whitening protective spectrum sunscreen SPF50+ (Ảnh: SP).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh sản phẩm vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên;

Tiến hành thu hồi sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế các địa phương cũng được yêu cầu chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn; thiết lập đường dây nóng, tiếp nhận các thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn, để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế C&B gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11.

Ngoài sản phẩm kem chống nắng trên, Cục Quản lý Dược cũng ra văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Panda baby Bạch Liên - hộp 1 tuýp 30g.

Trên nhãn sản phẩm này ghi số tiếp nhận Phiếu công bố: 129/20/CBMP-HD; Số lô: 310525P1; NSX: 31/5/2025; HSD: 31/5/2028; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần nam dược Hải Long (địa chỉ phường Hải Dương, TP Hải Phòng).

Lý do thu hồi là vì mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.