162 loại mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh được cấp phiếu công bố thế nào?

Chiều 18/11, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã cung cấp cho phóng viên Dân trí các thông tin liên quan đến hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (phường Thới An, TPHCM, mã số doanh nghiệp: 0314633814).

Chưa ghi nhận báo cáo, khiếu nại vi phạm chất lượng

Đây là tổ chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” ra thị trường. Công ty này nằm trong hệ sinh thái Mailisa - hệ thống thẩm mỹ viện được dư luận đặc biệt quan tâm những ngày qua, sau khi cơ quan công an tiến hành làm việc.

Cục Quản lý Dược cho biết, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đến ngày 17/11, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh ở đường Huỳnh Văn Bánh, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Dược chưa nhận được phản ánh hoặc các thông tin của các cơ quan chức năng, hoặc các báo cáo, khiếu nại về việc phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” do công ty trên nhập khẩu hoặc đứng tên công bố vi phạm chất lượng.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các địa phương cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare;

Cục cũng chỉ đạo các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM về lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” của Công ty MK Skincare.

Đồng thời, yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm. Trường hợp có vi phạm, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi để người dân được biết.

Từ năm 2018 đến nay, có 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do hệ thống Mailisa kinh doanh được Cục Quản lý Dược tiếp nhận (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.

Tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện thế nào?

Cũng theo Cục Quản lý Dược, hiện nay có khoảng 200.000 mỹ phẩm (bao gồm cả nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (do khoảng 2.500 cơ sở trên toàn quốc công bố).

Trong đó, ở Trung ương, Cục Quản lý Dược tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, còn 50.000 sản phẩm sản xuất trong nước do Sở Y tế tiếp nhận công bố.

Việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế, quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu sau: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng);

Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC” do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường (Ảnh: Getty).

Hằng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm, trên nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong đó, Cục Quản lý Dược tiến hành hậu kiểm 20-30 cơ sở, còn các Sở Y tế thực hiện kiểm tra khoảng 300 cơ sở trên toàn quốc mỗi năm.

Năm 2024, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 23 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.

Còn trong năm nay, tính đến ngày 17/11, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 11 nơi với số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng.

Cục Quản lý Dược cũng đã ban hành và tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản gửi UBND và Sở Y tế các tỉnh thành, Trung tâm kiểm nghiệm, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, công bố mỹ phẩm về việc tăng cường hậu kiểm, lấy mẫu để kiểm nghiệm.