Một công ty bị thu hồi 77 loại mỹ phẩm

Theo đó, Cục Quản lý Dược ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cấp cho 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi là do công ty này không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Song song đó, Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 77 sản phẩm của Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Các sản phẩm mỹ phẩm này gồm nhiều loại khác nhau, như: các loại dầu gội, dầu xả, toner, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, dưỡng da tay, kem đánh răng, nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt...

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố; thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm theo quy định.

Đồng thời kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành trong trường hợp phát hiện đơn vị không thực hiện thu hồi, tiếp tục kinh doanh sản phẩm vi phạm.

Dưới đây là danh sách 77 sản phẩm bị thu hồi, đình chỉ lưu hành theo công bố của Cục Quản lý Dược.