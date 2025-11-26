Bộ Y tế thu hồi 80 số công bố mỹ phẩm, 162 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành

Trong quyết định được công bố chiều 25/11, do ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược ký ban hành, nêu rõ, quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp trước đây cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare (địa chỉ K31, Khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riềng, Phường Thới An, TPHCM).

Lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) - tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định liên quan tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Một sản phẩm mỹ phẩm của MK Skincare (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, quyết định cũng nêu rõ thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 sản phẩm mỹ phẩm của công ty MK Skincare theo danh mục công bố.

Nguyên nhân đình chỉ và thu hồi là để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên.

Công ty cần tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi các lô sản phẩm, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên, gửi báo cáo giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Cũng trong quyết định này, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người sử dụng đối với các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi.

Song song đó chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định hiện hành, chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự.